Ilary Blasi e il "no" a Mediaset. Clamoroso, cosa c'è dietro

Il grande rifiuto di Ilary Blasi a Mediaset. La conduttrice ha detto no sia al Grande Fratello Vip 4 sia al reboot “La Sai l’Ultima?” cogliendo di sorpresa i vertici del Biscione. Si dice che Ilary Blasi, l’unica a ridurre in cenere la prosopopea di Fabrizio Corona, abbia espresso i suoi dubbi per la messa in onda del GF16 che, alimentando l’effetto “overdose” da reality nel pubblico, danneggerebbe la versione Vip.

Ma c’è anche chi vocifera di una nuova maternità per la bellissima romana. La 37enne conduttrice romana avrebbe deciso di accontentare il marito Francesco Totti e allargare la famiglia con il quarto figlio. Una decisione importante che vorrebbe vivere lontano dalle telecamere e dallo stress di programmi difficili come un reality show. D’altra parte l’ex letterina è stata grande protagonista dei palinsesti Mediaset fino a dicembre: da Balalaika al GFVip3 è stata in video per 6 mesi di fila.