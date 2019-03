E alla fine Maria De Filippi ha cacciato Gian Battista Ronza dallo studio dove si registra il Trono Over di “Uomini e Donne”. E’ il sito “ilvicolodellenews.it” a riportare l’incredibile anticipazione. L’uomo, noto al pubblico del dating show per aver cercato di truffare la De Filippi mettendo in piedi un finto triangolo, è uscito con una dama, ma l’incontro è andato male e “ilvicolodellenews” spiega: “La dama si era vestita tutta carina per uscire con lui e invece si è ritrovata sulla sua macchina sporca e che puzzava tantissimo di fumo. Poi le chiedeva se aveva i soldi, se abita in una casa di proprietà ecc. ecc. Maria lo fa entrare e subito Gianni lo attacca, battibeccano un po’ finché l’opinionista esclama: “Ma cosa stai dicendo, proprio tu che anche qua fuori hai aggredito una collaboratrice di Maria”. Gian Battista lì si incavola e dice: “Ma che stai inventando? Facciamola entrare e vediamo se è vero che io l’ho aggredita”. Sempre secondo il sito di gossip, la De Filippi furiosa avrebbe mandato a chiamare la collaboratrice per verificare la fondatezza della notizia: “La sua collaboratrice conferma che effettivamente lui, siccome era stufo di stare fuori ad aspettare il suo turno per entrare in studio, ad un certo punto ha cominciato a dare in escandescenze fino a che non le ha dato uno spintone. Lì Maria immediatamente lo caccia via e il pubblico si è alzato in piedi gridando all’unisono: “fuori, fuori”. Una fine attesa da molto tempo.