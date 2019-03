Ascolti tv, l'Isola resta al palo. Il nome della Rosa vince ma cala

Nessuna sorpresa dai dati Auditel, il lunedì è un disastro. La decima puntata dell’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.42 all’1.15, è ancorata a 2.827.000 telespettatori pari al 17,3% di share (il che fa rivalutare gli ascolti del GFVip3), mentre la deludente fiction di Rai1 “Il Nome della Rosa” cala ancora rispetto alla seconda puntata e tocca i 3.894.000 spettatori con il 16,73 di share. Ne beneficia lo show “Made in Sud”, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta su Rai2, che sale un po’ e ottiene 2.030.000 spettatori pari al 9.9% di share. Il reality di Canale 5, vuoi per il cast, vuoi per la scrittura asfittica, non suscita più interesse. A lungo andare la solita minestra stanca e chissà cosa succederà subito dopo il 2 aprile quando l’Isola e la Marcuzzi si prenderanno una lunga vacanza e aprirà i battenti il Grande Fratello 16. Che Dio ci aiuti!