"Mi ha salvato così". Perché la rinascita di Ambra è con Allegri

Ambra Angiolini ha aperto la porta della sua vita privata a Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo. L’attrice ha spiegato come ha superato la bulimia, come vive il rapporto con la mamma Doriana che definisce “la leader dei Rolling Stones” e come vive il legame con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

A “Verissimo” Ambra Angiolini è spumeggiante e divertente, tiene testa alla conduttrice anche quando introduce l’argomento clou: il fidanzamento con Allegri, l’allenatore della Juventus. La presentatrice inizia con una battuta di cui lei stessa si vergogna: “Ti vedo allegra…”. Ambra guarda in alto, sospira e finge di andarsene, poi dice: “Adesso partono gli occhi a cuore. Che ti devo dire? Se uno è innamorato è innamorato non può farci niente” e la Toffanin: “Anche lui mi sembra molto innamorato”, ma Ambra ha la battuta pronta: “Vi sentite?!”. L’ex stella di “Non è la Rai” è riluttante nel concedere particolari della sua vita privata però concede: “E’ un uomo che mi ha insegnato tantissime cose, come me, è diverso da quello che sembra. Grazie a lui credo di nuovo nell’amore, nel futuro, mi insegna a stare tranquilla nel lavoro, a non fare sfuriate perché diciamo che sono molto passionale… e poi sorride da dio, sono due anni che rido con lui. Prima sbloccavo il diaframma piangendo, ora ridendo e questa già mi sembra una bella cosa”.

La Toffanin le ricorda: “Una volta hai detto ‘mi abbraccia senza stringermi’, bello no?” e Ambra sorprende: “Non l’avessi mai detto! Lo hanno preso in giro tutti, gli chiedevano ‘ma spiegaci come si fa ad abbracciare senza stringere’, quella che mi sembrava una frase poetica è diventata uno zimbello. E pensare che quando l’ho detta mi pareva una cosa tenera, poi l’ho letta e ho pensato: perché non sono stata zitta e non ho mangiato il gelato al cioccolato che avevo davanti?! Quando si arriva maturi a una storia o trovi una situazione così o non ti rimetti in gioco. Io sono una donna autonoma che fa mille cose, l’idea di essere libera, serena, indipendente e al tempo stesso di essere amata tantissimo è straordinario, è una favola che nemmeno Cenerentola e Biancaneve. Sono molto fortunata”.

La Toffanin ne ha approfittato subito: “Eh ma le favole si concludono con il matrimonio” e Ambra ha replicato: “Io sono ben oltre, io non ho bisogno di niente, quelle sono sfigate! Mi sono sposata con me stessa e l’abito bianco me lo sono già messo da sola, non ho bisogno di un uomo per avere un’identità o un riconoscimento secondo le convenzioni sociali. Sono una donna realizzata. Dopo la separazione avevo giurato a me stessa che il mio matrimonio doveva essere solo con me e sono riuscita a celebrarlo. Tutto quello che verrà sarà in aggiunta”. Brillante anche la risposta sul tifo calcistico: “Se sono juventina? No sono allegriana”.