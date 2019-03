La decisione di Gemma tra suppliche sessuali e lacrime

La decisione di Rocco Fredella e Gemma Galgani al Trono Over di "Uomini e Donne" si trasforma in una baraonda tra piagnistei, suppliche sessuali, pagliacciate e il dottore che misura la pressione a Gemma. Ma il temperamento aggressivo di Rocco non piace ai social che criticano il silenzio di Maria De Filippi.

Rocco vuole spingersi a ogni costo nel giardino segreto di Gemma. Organizza una serata al castello che dovrebbe culminare in una serata con “determinati pensieri”. Gemma si veste da principessa: vestito bianco tutto balze e tiara. Ricorda più Elisabetta che Meghan. Va al castello, cena con Rocco e alla fine senza un briciolo di emozione dice: "Ti sarò grata per sempre per queste emozioni. Le candele sono finite, il vino è finito, la serata è finita". Non è quello che vuole l’irascibile Rocco. Escono dalla magione, Gemma prende una culata dolorosissima sulle scale e quando le si para davanti il cartello "la decisione", cioè notte insieme al suo cavaliere o notte da sola, manca poco le piglia un colpo. Si accascia sulle scale in preda al panico e col trucco sfatto. Rocco intima: “Decidi, hai 10 secondi poi andrò via" e quella piagnucola come se fosse una condannata a morte già sul patibolo: “Mi avevi detto che non era vincolante, sono frastornata, una serata deve finire in un certo modo se viene naturale, non è prendere o lasciare, non hai avuto un attimo di dolcezza”.

Inutile girarci intorno: Gemma vede nell'esagitato Rocco l'equivalente di merluzzo in bianco senza olio e senza sale. Lui se ne va, lei resta sola con i paggetti che ridacchiano alle sue spalle. Tina e Gianni l'accusano di essere falsa, ma la bella 70enne del Trono Over attacca la solita solfa: “Non l’ho più visto né sentito, non mi aspettavo che il finale fosse quello, l’insieme favolistico era una messinscena che non ha fatto scoccare la scintilla, ma l’ha spenta”.

Il pubblico e il parterre femminile non ne possono più del cuore, dei sentimenti e dell’essere vera di Gemma. Tutti sognano che Giorgio Manetti plani in studio e se la porti via come farebbe un gabbiano con un pezzo di ciccia. Michele, uno dei cavalieri, nota: “Lui non sarà raffinatissimo, ma si capisce lontano un miglio che a te lui non piace e ne esci male. Perché ci sei andata?”, “Mi interessava” risponde la Galgani e quello la banna: “Sì, la cornice!”.

Gemma fa la finta tonta: vuol far credere che non aveva capito che Rocco voleva assaggiare il frutto proibito e Tina perde la brocca: “Ma chi vuoi prendere per il c**o?”, poi si alza, infiamma il pubblico, le voci si sovrappongono e scoppia una caciara da bassofondo con Maria De Filippi costretta a separarla da Gemma. Finalmente entra Rocco e la puntata diventa ancora più imbarazzante: “Guardatela bene, Gemma è solo personaggio, si prepara il monologo a casa per ore e ore. Quando è scesa dalla carrozza voleva essere altrove e io ero la persona sbagliata nel posto più bello del mondo. Dillo che non ti piaccio, ammettilo!”.

Rocco manda su tutte le furie i social per la veemenza con cui si rivolge a Gemma: alza la voce, si sbraccia, starnazza le alita in faccia (tanto che la donna sbotta: "Adesso gli tiro un pizzone"), fa uno show poveraccio che in confronto il salotto di Pomeriggio 5 è una british sala da tè. La Galgani tira fuori un particolare che l’ha infastidita: la donna che ha organizzato l’evento è amica di Giorgio e ha chiesto di allontanarla perché le sembrava la “signorina Roter Vail” (cit.).

Maria De Filippi difende Rocco: "Non può avere i nostri mezzi economici per affittare un castello, avrà usufruito di un ritorno di immagine, ma non ci vedo niente di male". Si infila pure Barbara De Santi acerrima nemica di Gemma: sembrano due vaiasse napoletane a suon di "pim, puuum, booom, aaaargh". L’ennesimo show della dama torinese termina con il dottore che le misura la pressione e Tina che dice: “Hai fatto una figura di m***a!”. Ma trattandosi di una telenovela può finire così? Certo che no: dopo il castello, Rocco è uscito con un’altra dama e l’ha baciata in modo passionale. Morto un Papa se ne fa un altro.