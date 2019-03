Soleil-Ariadna ai ferri corti: sull'Isola si scatena il putiferio

Ghezzal ha lasciato l’Isola dei Famosi perché ha raggiunto il suo scopo: “Ero venuto con grandi domande, per avere grandi risposte. Non per vincere. Volevo capire cosa dovevo fare da grande e l’Isola me l’ha detto”. L’ex calciatore ha lasciato la sua coperta e la sua tuta ai naufraghi che, fatte le dovute eccezioni, non sopportavano più la sua maleducazione. L’ultima lite di Ghezzal è stata con Paolo Brosio: la pioggia rischiava di spegnere il fuoco e tutti, tranne Brosio, si sono dati da fare per salvarlo. L’ex calciatore gli ha dato dell’egoista: ”Ti sei messo sotto la tua tenda da solo e non hai alzato un dito”, ma il giornalista ha ribattuto: “Me la sono fatta da solo! E abbassa la voce che sei un maleducato, è da 40 giorni che ti sopportiamo”. Marco Maddaloni però ha difeso l’amico algerino: “Penso le sue stesse cose, magari le direi in un altro modo, ma Paolo è diventato un inquilino non fa più niente”.

In Honduras proseguono anche i litigi e al centro c’è sempre Soleil Sorgè che non voleva dividere il cocco con Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini perché non avevano diviso il pesce pescato con gli altri naufraghi. Ariadna però non era d’accordo e, mentre la leader Soleil stava facendo le porzioni, ha preso il cocco per sé, Kaspar e Stefano: "Riso e cocco sono di tutti". Tanto è bastato a scatenare un alterco al vetriolo. "Dio sei un animale perché non inizi ad abbaiare? Così bassa non ti facevo, sei squallida, che schifo. Quanto sei cretina" e la cubana: "Basta una che abbaia qui". Bettarini ha rimproverato la leader: “Soleil, hai visto un altro film. Lo abbiamo sempre offerto. A 25 anni hai il latte ai denti e non posso mettermi al tuo livello. Abbi rispetto per le donne, ti sembra bello dire a Ariadna che è un animale?”, altrettanto brutale la replica: “Non è vero, hai 50 anni e fai queste cose, sei messo male”.

Ma Soleil se l’è presa anche con Ariadna: “E questa me la chiamate donna? Viene e ruba un pezzo di cocco”, ma la cubana: “Va bene professoressa hai ragione, ma questa che tu chiami animale ha fatto 5 anni di Giurisprudenza. lei che ha fatto? Prima di entrare aveva puntato Stefano, poi si è fatta Jeremias, stiamo scherzando?”. Marina La Rosa ha sostenuto che Capparoni e Bettarini avessero sempre diviso il pesce, mentre Sarah ha detto di non averlo mangiato per due giorni.