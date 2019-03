Venier come la D'Urso con le Kessler: "Facciamo ancora la spaccata"

Negli studi di Rai1 c’erano già state. Le gemelle Kessler, giunte in Italia per la prima volta nel 1961, erano state ospiti a “Il sabato italiano" di Eleonora Daniele, lo scorso anno con grande attesa. Ma quell’esibizione in studio è stata seguita poi da un’altra performaces delle sorelle tedesche, alcuni mesi fa, quando sono state ospiti di Barbara d’Urso (che adesso non si scontra più con la Venier dopo il cambio di orario di messa in onda di Canale5).

E oggi le famose ballerine hanno accettato l’invito di Rai1 dove hanno raccontato: “Nostro padre trattava male nostra madre". Ma chissà cosa avranno detto i “dirimpettai” di Cologno Monzese, sede del Biscione, quando le hanno viste negli studi romani di Mara. Le gemelle, proprio qualche mese fa, avevano giudicato il “Dadaumpa” di Loredana e Raffaella Lecciso, ospiti di Barbara d’Urso ad inizio stagione tv (quando Rai1 e Canale5 si sfidavano con le rispettive “domeniche” delle due signore della domenica a colpi di share, con un testa a testa inaspettato).

Da indiscrezioni sembra che le Kessler potrebbero tornare presto in Italia. Forse per una nuova perfomances delle Lecciso dalla d’Urso. Intanto, si sono allenate su Rai1. Di nuovo. A proposito, hanno raccontato: “Facciamo ancora la spaccata. Facciamo la ginnastica, ma non serve a niente, non è che ci paghino di più”.