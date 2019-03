Lorella Cuccarini e il voto ogni 10 anni: io messa alla gogna

Lorella Cuccarini a “L’Aria che tira” spiega il lapsus sul voto (“in Italia non si vota da 10 anni”) quando è stata ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo”. Un errore che l’è costato gli sberleffi della rete. Myrta Merlino ha ospitato la Cuccarini, testimonial di “30 ore per la vita” che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sulla SLA, e la showgirl ha fatto chiarezza: “Sto girando tantissimi programmi e mi è capitato di dire una sciocchezza. Lo so che si vota ogni 5 anni. Ho 53 anni e non sapere che si vota ogni 5 anni è come dire che una donna non sa come si fanno i figli. Io ne ho 4 e quindi posso parlare. Mi ha stupito che il mio errore sia finito su tutti i siti e i giornali, avrebbero fatto meglio a dedicare quello spazio a notizie importanti. Mi è dispiaciuto che lo abbiano strumentalizzato in malafede, questo non mi è piaciuto. Dico ai leoni da tastiera di fare servizi sociali, di fare cose che servono e di non perdere tempo dietro a queste cose inutili”.