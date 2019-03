Viola Valentino sbotta sulla moglie di Fogli: "Ci sono le prove"

“Tradimento o non tradimento? Questo è il problema”.Verrebbe proprio da scomodare William Shakespeare, riadattando la sua massima storica, per parlare di una vicenda che da giorni sta tenendo banco nel mondo del gossip da quando Riccardo Fogli è stato investito dal polverone mediatico legato ad un presunto tradimento della sua attuale moglie Karin Trentini. Adesso, però, dopo mesi di silenzio, è tornata a parlare l’ex moglie di Fogli: Viola Valentino, che è stata ospite di Storie italiane condotto da Eleonora Daniele (che sta portando a casa puntata dopo puntata ascolti strepitosi) su Rai1. Viola Valentino ha parlato senza freni raccontando la sua verità.

Tutto è nato dalla foto che qualche giorno fa la cantante ha pubblicato su Instagram insieme a Riccardo Fogli ai tempi del loro matrimonio (celebrato nel 1971) con la didascalia: “Io e il naufrago”. La Valentino, davanti alle telecamere, è diventata un fiume in piena e dice: «La calunnia è un venticello. Se questo venticello si trasformerà in tempesta, capirà cosa significa aver fatto del male a delle persone. Io non sono stata tradita una volta, sono stata tradita diecimila volte, non so neanche quante. Sarà così ripagato con la stessa moneta. Vediamo, se fosse vera questa cosa, se l’accetterà con grandissima dignità come ho fatto io».

Facciamo un piccolo passo indietro. Fogli è finito nel vortice del gossip per colpa di un presunto tradimento che avrebbe subito dalla sua attuale moglie (Karin Trentini, che ha vinto il titolo di Miss Mondo Lazio nel 2000 e ha partecipato al film Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni). La donna, però, si è difesa dal polverone delle accuse e sui social ha pubblicato una foto con marito in cui ha scritto: “Tutto l’amore nasce e finisce qui. Solo questa è la verità”. Insomma, secondo la sua tesi sarebbero tutte illazioni senza fondamento.

Ma le acque si sono agitate un’altra volta da quando è spuntata una foto del settimanale “Nuovo” che ritrae la moglie di Fogli abbracciata ad un uomo su un dondolo. Quale sarà la verità? Da parte di Viola Valentino ci sono ancora vecchi rancori contro Fogli? Sembrerebbe proprio di no. «Ora sono felicemente fidanzata. Io sono nata sotto il segno del cancro, il cancro vive di ricordi, di romanticismo e di cose belle. E la vita che ho passato con Riccardo è stato un bel momento», ha raccontato a “Storie italiane”.

Poi l’ultima stoccata all’attuale moglie di Riccardo Fogli: «Lei può negare quello che vuole! Ci sono delle prove. Beh sì. Oggi sono nervosa. O la mettono a tacere, dicendo che questa cosa non è vera; oppure va avanti e vedremo come andrà». Parole di fuoco.