Donatella Milani disintegrata. Come gliele canta pure Fausto Leali

Donatella Milani ancora regina delle polemiche a “Ora o mai più”. La cantante aveva dichiarato negli studi di “Vieni da me”: “Mi giudicano sempre. Ma chi sono questi coach?”. E stasera Fausto Leali le ha risposto per le rime: “Guardaci qui ci sono milioni e milioni di dischi venduti. Senza interruzioni di carriera”. Mentre Donatella Rettore mostra la maglietta con il famoso “arrangiati!”. Donatella Milani chiede di nuovo scusa per la sua irruenza: “Sono così, istintiva. Ho sbagliato un’altra volta, ma mi sono difesa da attacchi continui”.

La Rettore ha deciso definitivamente di non duettare con la sua ex pupilla: “Mi sono liberata di un macigno”. E la Milani decide di esibirsi cantando “Su di noi” (ripete ossessivamente di averla scritta a 17 anni per Pupo). La performance piace e i coach la premiano.