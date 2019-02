Razzista su napoletani e pugliesi. Fuori controllo al Trono Over

Al Trono Over di "Uomini e Donne", Gianbattista Ronza è fuori controllo. Bercia contro il pubblico usando frasi razziste: “Siete napoletani e pugliesi”. E contro la produzione: “Datemi il video integrale!”. Maria De Filippi va su tutte le furie: “I napoletani e i pugliesi sono italiani quanto i lombardi”. Gemma Galgani: “Fai schifo” e Gianni Sperti: “Claire sei senza dignità”.

Noel Formica ha conosciuto Alessandro e hanno deciso di frequentarsi fuori dal programma. Si piacciono moltissimo e spargono cuoricini, ma Giambattista rovina il momento difendendo Armando, ex di Noel, e inveendo contro Gianni Sperti per le critiche che gli ha rivolto dopo il famigerato video cospirava con Claire ai danni del programma. Gianbattista vomita ogni genere di offesa e minaccia chiunque gli passi per la testa. Il pubblico intona “scemo, scemo” e vorrebbe il DASPO da Roma, ma quello ride beffardo: “Un pubblico di napoletani e pugliesi”. Sperti: “Con che faccia stai ancora qua dentro. Al posto tuo me ne sarei andato di corsa”.

È la miccia che fa esplodere la bomba. Impassibile Maria De Filippi mostra i denti: “Gianbattista, pugliesi e napoletani sono italiani quanto i lombardi, l’hai detto con un tono dispregiativo”e il mancato cavaliere: “No volevo solo dire non c’è mai un pullman della Lombardia” e Maria: “Ma che ne sai? Sembrava dispregiativo”. Gianbattista torna su Gianni colpevole, a suo dire, di aver provocato gli insulti sui social e per strada: “Vergogna Gianni, fa il pollice verso, una cosa deplorevole, sei un opinionista di che cosa? Hanno capito chi sei”. Valentina interviene, ma la mangia viva: “Fatti i ca**i tuoi. Fatti li ca**i tuaaa, Valentina, metti sempre il becco nei fatti degli altri, curati la tua immagine, va a fare la dj, ti infili per aver successo, non dici niente e ti metti sempre in mezzo agli altri. Te hai tanti problemi, sei qui da 3 anni e non trovi nessuno”. Un’aggressività ingiustificabile che la De Filippi non ferma. Valentina lo sbrana: “Ma statte zitto! Tu hai sporcato il programma e chi ci lavora, io li rispetto da tre anni”.

La baraonda sale di livello quando si intrufola Umberto. In teoria dovrebbe essere l’altro uomo manipolato da Claire la cui capacità di confondersi con il cartongesso dello studio è straordinaria. L’uomo annuncia che lascia il programma seduta stante. Gianbattista bercia: “Chiedetevi perché lo fa, io li ho smascherati. Gianni, il tuo amico lo stanno cercandooooo. Maria, te l’abbiamo detto che siamo andati alla Polfer, lo stanno cercando. Era un fan, poi un amico e adesso Gianni non sa chi sia e rivolto alla redazione intima: “Avete il video integrale? Cominciate a darmi il filmato completo”, Sperti è sconcertato: “Ma stai bene? Cos’è una minaccia? I complotti non li abbiamo fatti noi, loro hanno ingannato la trasmissione. E io parlo liberamente perché sono qui a esprimere la mia opinione. Non l’avete capito che non siete graditi? Se vado a casa di Gemma e capisco che non si è trovato bene, io non ci torno più!”.

Gemma Galgani esplode contro Gianbattista che tante volte l’ha accusata di essere finta, quello si alza con aria minacciosa e replica con virulenza: “Fai schifo tuuuu, vai a fare la consigliera a pagamento, ti guarderò stasera, sei qui da 10 anni, sei qui per fare la commedia” e la dama: “Io di te non ho paura, difendo Valentina”.

Si sfiora davvero la rissa. Rocco e Armando li separano. Valentina, tutta capelli martoriati dalla tinta e cuore, ha un’idea brillante: “Maria, se la maggioranza è d’accordo possiamo mandarlo via? Ci mette a disagio”. Ma la De Filippi è laconica: “Nel momento in cui non riceve numeri di telefono è chiaro che non ha senso per lui restare”. Per Sperti invece la misura è colma: “C’è un limite che non si può superare e lui l’ha superato”. Gianbattista ride tronfio e in segno di sfida così la De Filippi tira fuori l’asso nella manica: “Sei sicuro che ti faccia bene venire qua? Superi sempre il limite e non te ne rendi conto. Ti trasformi. Riguarda la puntata a casa”. L’isterico “nordista” tenta di giustificarsi sostenendo che dopo l’accusa di truffa mossa da Gianni è stato ricoperto da centinaia di insulti sul web, “roba che la polizia postale non ha mai visto una cosa del genere. Mi hanno sputato per strada”. Ha pure la pretesa di essere ringraziato: “Ma hai capito che io ho smascherato un eventuale intrigo o no? L’hai capito?! Sono stato io a far saltare l’accordo”. E però Maria non ci sta: “No, non è stato Gianni, ma il filmato in cui imbrogliavate. Quel filmato ritraeva te con Claire che ti diceva come comportarti. Finché non c’è stato quel video non ti avevano detto niente. Sei tu che dici farò così. A volte partecipare a un programma comporta di stare più attenti. Ti prego di riguardarti questa puntata e decidere se tornare. Sei sicuro che ti fa bene stare qui? Se ti fa bene partecipare o se l’immagine che ne esce di te è veritiera”.

Il pubblico sembra una pentola a pressione, ma l’uomo non lascia lo studio. Si limita a scusarsi con Gemma e Valentina su input della De Filippi. E Tina Cipollari nota: “Claire, che faccia tosta. Si è estraniata dai fatti, fa finta di non capire. Sei torbida e peggio di Gianbattista. Il silenzio non fa dimenticare quello che sei. Finta”.