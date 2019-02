Le sorelle Mihajlovic tornano a casa. In nomination Jeremias, Luca e Marina

La settima puntata dell’Isola dei Famosi è una baraonda di suoni, colori e parole e un’accozzaglia di prove inutili. Eliminate le sorelle Mihajlovic, in nomination ci sono Jeremias Rodriguez, Luca Vismara e Marina La Rosa. Soleil Sorgè è di nuovo leader della settimana con aiutino. E’ considerata ossigeno per quest’Isola ma nemmeno l’“inviata speciale” degli autori riesce a risollevare gli ascolti: è lo sviluppo dello storytelling a essere debole. Alessia Marcuzzi chiede delucidazioni a Kaspar Capparoni per una frase in cui dichiara di non fidarsi delle donne, mentre fa cadere un velo di omertà sulla brutta parolaccia di Riccardo Fogli ad Ariadna e sul gestaccio dell’ “educatrice” Jo Squillo verso Alvin (il cocco tirato in faccia). L’ottava puntata andrà in onda lunedì 4 marzo. L’appuntamento si apre con un applauso al coraggio di Alessia Marcuzzi: conduce con lo stesso ridotto outfit pubblicato su Instagram qualche giorno fa che l’è costato una valanga di insulti dagli hater. Le sue leve da gazzella danno un calcio ai perditempo del web.

Isola: Soleil contro il mondo e gli universi paralleli

Se esistesse il Nobel della provocazione e della capacità di mandare il prossimo in tilt come un flipper, sarebbe assegnato honoris causa a Soleil Sorgè. Ha litigato con tutti, anche con le lumache di Playa Uva. Ha definito il gruppo “la gang del bosco” e ha polverizzato Paolo Brosio: “Non ho visto in lui i fondamenti della religione che professa”. Ha la cazzimma di chi a 24 anni crede di aver trovato il Sacro Graal anche se per Marina La Rosa è semplicemente “una disadattata”. Ariadna Romero replica al bisticcio con l’ex corteggiatrice ribadendo che è finta (a fine puntata però si schiera con lei) e rivelando di aver nominato Riccardo Fogli perché infastidita dal fatto che parlasse sempre di sesso. La regia inquadra la moglie presunta fedifraga Karin Trentini e la Marcuzzi, presa dal terrore che le parti della commedia del tradimento si invertano, commenta: “Chiarisci altrimenti sembra che ci abbia provato e abbia mancato di rispetto alla sua compagna”. C’è una cosa sempre più smaccata di quest’Isola: lo s-regolamento dei due pesi e delle due misure. Si chiede conto ad Ariadna per le frasi usate (falsa di m***a e falsa) nei confronti di Soleil, ma quando la Sorgè ha definito i naufraghi “sporcizia e inferiori nel ragionamento” la Marcuzzi l’ha elogiata e l’ha eletta a nuova Angelina Jolie di “Ragazze interrotte”. Solo Alda D’Eusanio punge la cocca della produzione: “Non cerchi mai il confronto, quando le cose non ti vanno bene, giri il lato B, lo muovi sculettando e te ne vai, tu sei venuta a fare la luna di miele con il tuo Jeremias, Ariadna è sola, tu no”.

Isola: le lumache della discordia

Jeremias Rodriguez, odiosissimo quanto la fidanzata e per questo funzionale al reality, si lagna perché prende le lumache mentre gli altri isolani prendono il sole. Scatta la “viscida” baraonda sul mollusco gasteropode con Marina che denuncia: “Si nascondevano le lumache come i pusher fanno con le bustine”. Soleil sbeffeggia senza ritegno Paolo Brosio (e Alvin sembra darle ragione): “Sta steso tutto il giorno e appena arrivano le telecamere si mette a pregare e recitare l’Ave Maria”. La Marcuzzi giustifica gli scontri mettendo l’accento sulla fame, ma la D’Eusanio la corregge: “No, è la mancanza di spirito di condivisione”.

Isola: Paolo Brosio e la misericordia a lucina rossa

Alessia mostra un filmato in cui Jeremias e Soleil imputano a Paolo Brosio di “predicare bene e razzolare male”. A telecamere accese ha un atteggiamento conciliante, a obiettivi spenti non è affatto misericordioso come da credo religioso. Davanti alla critica di seminare zizzania e di non essere aggregante (secondo Jeremias gode di privilegi negati agli altri isolani. Curioso che lo dica chi è lì solo in qualità di fratello di Belen), Brosio la butta sugli orari della preghiera e si alza un altro polverone inutile, tossico e stridulo. Marina La Rosa urla: “Jeremias e Soleil non vi sopportiamo più” e l’esagitato argentino sbraita: “Non ho dato le lumache per un giorno per far capire che dovevano alzare il c**o e andare a pescare”. Anche in questo caso, né la conduttrice né le opinioniste invocano maggior rispetto per Brosio e la sua fede.

Isola: le cac**le di Ghezzal

Dopo un’ora di baraonda e voci sovrapponenti, Sarah Altobello friendzona in diretta Paolo Brosio, mentre Ghezzal si incarta in un oscuro discorso. Alba Parietti ammette: “Non ci ho capito una mazza”, la D’Eusanio interviene, ma l’ex calciatore incurante della prima serata ravana nel naso alla ricerca di oro, argento e mirra. “Ma non ti scac**lare mentre parlo” lo redarguisce l’opinionista. Un bel vedere.

Isola: eliminate le sorelle Mihajlovic

Virginia e Viktorija Mihajlovic sono eliminate dall’Isola dei Famosi con il 52% dei voti. Fosse per loro non passerebbero nemmeno per l’Isola che non c’è (involontaria parafrasi della loro partecipazione al reality). Pagano il pedaggio e tornano in Italia.

Isola o giochi senza frontiere

Dopo mezz’ora abbondante persa in una cervellotica e anarchica prova ricompensa in cui domina lo “scava-sutra” (cit. Parietti) cioè i primi piani della via di mezzo dei deretani femminili, alle 23.14 Alessia Marcuzzi si collega per la prima volta con Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni che fanno una gara a parte, quella del “celodurismo”. Per loro spunta un’inedita prova immunità in vista dell’imminente televoto con le sorelle Mihaijlovic. In palio anche una maschera per pescare. Vince Bettarini (fa pure lo sborone dandosi alle flessioni) dopo aver guardato ripetutamente Capparoni come se si fossero messi d’accordo. Forse pensavano di conquistare due maschere, in realtà quella vinta da Kaspar in settimana passa all’altro maschio alfa. Il riempitivo dell’immunità è stata più inutilic delle Mihajlovic perché, come previsto, le sorelle decidono di tornare a casa e non c’è televoto.

Isola: Capparoni e la fallocrazia al potere

Alessia Marcuzzi annuncia seriosa un video “sessista”: ci si aspetta di vedere Riccardo Fogli che ha additato Ariadna “zoc***na” e di veder partire un liscio e busso da antologia, ci si aspetta di vedere la clip di Jo Squillo che dà “da mangiare” ad Alvin scambiandolo per una foca ammaestrata e invece parte un RVM di Kaspar Capparoni: “Marina La Rosa è una ca**ara. Con tutto il rispetto di Alessia, Alda e Alba, io non mi fido delle donne, solo degli uomini, di quelli veri”. Il naufrago persevera in un atteggiamento scontroso e spigoloso e la D’Eusanio: “E’ un uomo debole. Va contro le regole del gioco. Dica la verità, che sono questi patti tra uomini?!”. L’episodio si spegne con la stessa velocità di un cerino.

Isola: Bettarini tra Marina e Jo Squillo

Si affronta lo screzio Marina-Jo per la catena della scorsa settimana con un video alla soda caustica di Bettarini: “Cara Jo, mi spiace non essere lì a difenderti. Stai attenta, guardati le spalle perché ti sei attaccata alla persone che gioca più di tutti, Marina, il gioco è bello quando è leale, così è scorretto e premeditato”. Soleil gongola, la “guru” Jo Squillo fa i salti mortali per negare di aver sparlato di Soleil e mettersi dalla sua parte e Marina incassa con la consueta diplomazia. Più tardi pure l'esclusa Giorgia Venturini spara ad alzo zero su La Rosa e ai social viene il sospetto che il gioco sia pilotato per eliminare la siciliana.

Isola: prova leader e il secondo indizio

La Marcuzzi si fa beffe dell’evidenza: “Per evitare polemiche questa volta la prova del fuoco tra Aaron e Soleil per diventare leader sarà effettuata in contemporanea”. Vince di nuovo Soleil. Ma i social protestano: la fiamma era puntata su Aaron e soprattutto la Sorgè si è spostata per prima dalla posizione obbligatoria buttando indietro tutto il corpo. A 2’39” Alvin ha bloccato la prova decretando la vittoria della naufraga per il solo fatto che avesse staccato una mano un attimo dopo Aaron. In un modo o nell’altro, Soleil ha trovato il cocco d’oro: da quando è sbarcata a Playa Uva è stata innominabile per quattro volte ed è andata già due volte a mangiare e riposarsi a Isla Bonita in barba ai naufraghi sofferenti da oltre un mese.

Isola: la gang del bosco cambia strategia con le nomination

Davanti al perenne salvacondotto di Soleil, i naufraghi rimodulano la strategia e invece di provare ad abbattere il generale, colpiscono il suo fedele luogotenente: Marina, Paolo Brosio e Aaron nominano Jeremias per i modi aggressivi. Jo Squillo, Jeremias Rodriguez, Ghezzal e Marco Maddaloni mandano al televoto Luca Vismara, Sarah sceglie Ghezzal, Ariadna nomina Jo Squillo, Riccardo ricambia il voto di Ariadna (come aveva promesso) e Luca fa il nome di Ghezzal. Al televoto vanno Luca Vismara, Jeremias Rodriguez oltre a Marina La Rosa per volontà di Soleil.