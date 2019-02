Riccardo Fogli nega. Ma spunta la foto di Karin col presunto amante

A “Pomeriggio Cinque” spunta una foto di Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, abbracciata a Giampaolo Celli, il presunto amante. Ma Barbara d’Urso li difende: “Hanno smentito”.

Karin ha negato il tradimento, Celli ha fatto lo stesso a “Domenica Live”, Riccardo Fogli crede “ciecamente a cuore mio”, eppure la storia delle presunte corna va avanti. A “Pomeriggio Cinque”, Barbara d’Urso mostra la foto di un settimanale di gossip in cui si vedono Karin e Celli abbracciati e sorridenti su un dondolo da giardino.

Secondo Giovanni Ciacci due amici non si abbracciano in quel modo, di parere contrario la d’Urso: “Perché no? Può essere stata scattata dopo una giornata di lavoro o semplicemente per amicizia. Io abbraccio in questo modo il mio amico del cuore. Non ci vedo niente di male, peraltro lui ha smentito che ci sia stata una storia e l’ha fatto pure lei”.

Secondo gli ospiti in studio però Celli non sarebbe stato abbastanza determinato e risentito nel negare il flirt che lo metteva in difficoltà davanti alla moglie e ai figli. La stessa Karin non sarebbe risultata convincente quando ha incontrato Riccardo Fogli in Honduras. Va precisato che la fotografia non è un selfie, ma è stata scattata da una terza persona a media distanza.