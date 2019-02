"L'obbrobrio degli Oscar". Ciacci, come demolisce Lady Gaga e Jennifer Lopez

Giovanni Ciacci, opinionista di Barbara d’Urso dà i voti alle star della notte degli Oscar, ma sono tutti bocciati. Tranne uno. Il costumista Giovanni Ciacci, in procinto di partecipare a un nuovo programma Mediaset, è ospite nel salotto alabastro di "Pomeriggio Cinque" e giudica i look della notte degli Oscar: “Lady Gaga bocciata, un vestito normale, ma soprattutto sembrava avere la ricotta in testa. Sul red carpet c'era Chiara Ferragni? E che ci faceva? Per quale ruolo? Comunque anche lei è un no: odio i vestiti corti davanti e lunghi dietro, fa molto anni '80”. L’incontentabile esperto di tendenze ne ha anche per la bellissima Jennifer Lopez: “Il suo abito mi ricordava gli specchietti delle sfere in discoteca”. Ma c’è un promosso: “Adoro Bill Porter e il suo smoking con la gonna, un abito che supera il genere. Bravo!”.