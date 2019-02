Ecco la vera Soleil. Con Ariadna e Marina volano gli insulti

Giù la maschera all’Isola dei Famosi. Soleil Sorge provoca Adriadna Romero: “Ipocrita” e si sente rispondere: “Falsa come la me**a”. Lite anche con Marina La Rosa: “Sei falsa”. L’ex corteggiatrice ha capito che Luca Vismara aveva ragione: piace solo a Jeremias Rodriguez.

Fuoco e fiamme a Playa Uva: Riccardo Fogli, dopo aver svolto alcuni accertamenti, è tornato dai compagni e prosegue l’avventura apparentemente tra l’entusiasmo generale. Sarah Altobello ha uno screzio con il leader Ghezzal per colpa di un cocco: l’ha aperto di sua iniziativa e l’ex calciatore l’ha rimproverata. Ma la pugliese sa che è una scusa: “Ci manca solo che non possa più parlare. La verità è che ci sono due gruppi e uno non vede l’ora di infangare quell’altro”. Tuttavia è ancora Soleil a suscitare le ire degli isolani. Con Adriadna Romero scoppia un violentissimo diverbio: “Sei un’ipocrita, mi hai detto che lo nominavi perché non ti piaceva come persona e poi in puntata hai detto ‘pensavo che nessuno facesse il suo nome. Sei una finta buonista e sei un’ipocrita allucinante, mi accusi di cose che fai te” e la cubana: “Quando sei arrivata mi sei sembrata una st***za, ti ho voluto conoscere, dopo tre giorni ho capito che sei una str**za, sei una bambina viziata, non sai nemmeno cos’è la vita e non ti ho più voluto conoscere, non mi interessi più e non ti ca*o più. Io sono di pancia, sono vera. Sei finta come la me**a, sei finta come la mer**a. Te lo dico di fronte che mi fai schifo”, “Addirittura schifo.. sei una signora, sei una signora, continuate a parlare dietro le spalle”.

Anche Paolo Brosio ha fatto notare alla Sorge: “Oggettivamente non ti sei posto in modo gentile appena arrivata”, ma la naufraga ha negato e poi ha attaccato Marina La Rosa: “Tu sei falsa nel parlarmi. Dall’inizio sei carina e poi quando mi giro mi sparli dietro, sono venuti a dirmi che non apprezzi la mia persona”, e Marina: “Io falsa? Quando sono stata falsa? Non mi piaci, ma non significa che devo prenderti a calci in c*lo”. Soleil ha proseguito: “Non mi hai mai detto di avere qualche problema con me…” e l’altra: “Ma non ho problemi con te, non ho problemi”. Un atteggiamento pacato e sereno che ha indispettito molto la Sorge: “Vedi? Non mi lasci parlare” e se n’è andata. “E questo perché cercava il confronto ha chiosato La Rosa.