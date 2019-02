Tradimento Fogli, senti cosa dice il presunto amante della moglie

Giampaolo Celli, imprenditore e amico della famiglia Fogli, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a Barbara d’Urso, padrona di casa di “Domenica Live”. Celli nega il tradimento, ma gli ospiti in studio dubitano.

Giampaolo Celli, volto rotondo e barbetta rada, si lascia interrogare da Barbara d’Urso che parla di “indizi molto forti” in merito al presunto tradimento lungo 4 anni di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli, concorrente dell’Isola dei Famosi. Guarda una serie di clip e fa chiarezza: “E’ opportuno il diritto di replica. Ho aspettato che la cosa si affievolisse e invece è montata. Non abbiamo mai avuto una storia. I fatti sono questi: i due post di Karin hanno suscitato interesse perché il marito era all’Isola, in un altro momento sarebbero passati inosservati. Io ho scoperto la foto smanettando su internet anche se non sono social. Io ci sono rimasto malissimo. Sono sposato da 16 anni e 4 di fidanzamento e mia moglie è bellissima. Poi ho una figlia di 15 anni e tutti a scuola le hanno chiesto "cosa ha combinato tuo padre?".

Non voglio farmi pubblicità, vendo abiti da sposa e questa cosa non mi fa una buona pubblicità. Pubblicare quelle foto è stato un errore, io mi sono dovuto giustificare con il mondo, perfino con i clienti. La foto dove siamo abbracciati? Eravamo a un concerto di Riccardo Fogli ad Ariccia. Perché non abbiamo smentito? Partiranno delle querele. Ho detto no venti volte a Barbara perché sembrava che dovessi giustificarmi a tutti i costi di una cosa che non c’è, poi è montata e sono dovuto venire per forza”.

Un ospite dello studio fa un’illazione: “Ti risultano che ci siano fotografie di una serata dove te e Karin siete abbracciati in intimità?” e l’imprenditore: “Sì, era nel 2016 ed eravamo a una serata organizzata da Fabrizio Corona (colui che ha diffuso la “notizia”, nda), ma non ci sono foto e non eravamo particolarmente vicini”. Gli ospiti della d’Urso non ci vedono chiaro, ma Celli: “Mia moglie e i miei figli mi credono: tra me e Karin c’è stato solo un rapporto di lavoro, per il resto zero. Se l’ho sentita? No, non l’ho chiamata. Non mi vedete arrabbiato? Cosa volete che vi dia una sedia in faccia?”. Barbara d’Urso coglie l’occasione per replicare alla battuta di Paolo Brosio: “Non invento notizie, ho solo riportato un fatto che era su tutti i siti”.