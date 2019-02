Ivana Icardi asfalta Wanda Nara: "Rivoglio mio fratello"

Wanda Nara, Mauro Icardi, Ivana Icardi e adesso anche il fratello. Barbara d’Urso, a “Domenica Live”, scrive un nuovo capitolo della telenovela "Icardi, una famiglia nel pallone". Ivana parla a ruota libera: “Wanda considera Mauro un bancomat. Fa le foto con mio padre e la mia sorellastra per credere che sono una famiglia, ma ha allontanato tutti perfino nostra madre”.

Ivana ha le lacrime agli occhi e ripete che vuole indietro suo fratello Maurito e che non le importa dei soldi: “Da dove inizio? Da Natale quando ho detto la verità: lei vuole dimostrare al mondo che siamo una famiglia felice e che stiamo tutti bene. Ha cominciato a mettere 80.000 foto dove sono in compagnia di mio padre, lo fa per innervosirmi però non m’importa. Ha cercato di avvicinarsi a lui e alla mia sorellastra. Ha buoni rapporti perché non sono le femmine, anche mia mamma non vede Mauro. Anche Wanda è mamma e sa che non è bello quello che sta facendo. Dopo due anni che mia madre non conosceva la nipote Isabella, l’hanno invitata al compleanno per fare in modo che tutti pensassero che c’era un rapporto, ma non si fa una volta l’anno, si fa durante tutto l’anno. Wanda lo vuole tutto per lei e mia madre non se lo merita”.

Ivana replica anche ai tweet di Mauro Icardi che la esorta a mantenere i rapporti con gli altri fratelli: “Non li avrebbe mai scritti se non ci fosse stata lei dietro. Non lo tratto da stupido, ma non è lo stesso di prima. E’ cieco e non vede la realtà. Ci siamo sentiti su whatsapp e quando ho cominciato a dirgli tutto quello che dovevo, mi ha bloccato. No, non ha parlato con mia madre, ci ha litigato. Wanda non voleva che andassi al Grande Fratello argentino e non so perché, non so perché le desse fastidio. Poi quando sono venuta da te, ha chiamato mia mamma e le ha detto "come le permetti di andare in televisione a dire certe cose?" Ho 23 anni e non ho bisogno della sua autorizzazione. Vedi Barbara? Vuole apparire solo lei”. “Io rivoglio mio fratello e basta, voglio abbracciarlo di nuovo, siamo cresciuti insieme. Nessuno può capire la sofferenza mia e di mia mamma. Non ho mai chiesto appartamento o macchine come racconta Wanda in giro. Può essere successo che quando avevo 18 anni ho chiesto 50 euro a lui anziché a mia madre che lavora in lavanderia, mentre Wanda va ripetendo che io voglio estorcere denaro a mio fratello e giuro che non è vero. Giuro. E’ lei che lo considera uno stupido, per lei è un bancomat. Mi avevano avvertito su chi fosse, ma non l’ho giudicata. Prima l’ho conosciuta e poi ho capito chi era veramente. Le mie lacrime sono vere, non come le sue fatte per lo spettacolo. Le mie lacrime sono per mio fratello, nessuno sa quanto abbiamo sofferto, perché Wanda ha la necessità che la famiglia sia spaccata? A lei che cambia se siamo vicini a lui. Mauro è perso. Ho parlato con l’ex procuratore e l’ex ragazza e siamo d’accordo: non è il Mauro che conoscevamo. Questa donna gli ha messo tante cose nella testa che non sono vere. Lei è bravissima a fare queste cose e non l’ha fatto solo con la mia famiglia, ma anche con l’ex marito (Maxi Lopez, nda). Cosa le manca? Ha tutto: soldi, famiglia, figli perché deve comportarsi così?”. Ivana ritiene superfluo l’appello a Wanda Nara: “Lei non vuole sapere nulla di me e io di lei. Forse succederà quando tornerà al mondo reale, non quello di telecamere e flash. Se parliamo, posso perdonarla, ma a lei non interessa. A me interessa solo mio fratello”.