Ecco l'accusa di Annalisa Minetti. E Toto Cutugno si sfoga: "Il televoto è una ca..."

A “Ora o mai più”, la trasmissione di Amadeus su Rai1, Annalisa Minetti si lascia andare a un clamoroso sfogo e Toto Cutugno se la prende con il televoto da casa: “E’ una ca**ta”.

Annalisa Minetti dietro le quinte spiega perché il televoto non la stia premiando: “Ho un modo di cantare, non posso cambiare la melodia. Salgo sul palco e mi sento in gabbia, non è la critica allo stile musicale, ma leggere le crudeltà su internet "sei così austera, fredda". Non avere la percezione di chi hai accanto sul palco non è facile, non sapere dove sei esattamente, ho lo sguardo perso non perché sono disinteressata, ma perché mi manca la percezione, non godere di una standing ovation perché se non la vedi non lo sai. Non voglio essere trattata da non vedente, ma non voglio che la gente dimentichi che lo sono”. Il coach Toto Cutugno è commosso dalla sua fragilità e ha capito che sta attraversando un momento complicato, mentre in studio, la cantante ribadisce: “La vita è un diritto di tutti non di alcuni. Non c’è condizione fisica che possa limitare la volontà di una persona. Sembro fredda e distante? Sono cieca ed è una mia condizione di vita, perdonatemi, se non infastidisce me, non deve infastidire neanche gli altri. Giudicatemi per il canto, il resto lo vedo da me”. Amadeus riconosce che anche a loro è sembrato che il televoto la penalizzasse e Cutugno riprende la polemica di Sanremo: “E’ sbagliato il televoto. E’ una ca**ta allucinante. Qui ci sono fiori di professionisti” e il conduttore: “Il prossimo anno vedremo, adesso c’è e vale per il 50%”.