Addio a Stanley Donen, il re dei musical

All’età di 94 anni è morto Stanley Donen, regista specializzato in musical famoso per avere diretto Singin ’in the Rain nella versione italiana Cantando sotto la pioggia. Oltre al film, che rese celebre Gene Kelly, Donen firmò altri classici di Hollywood. Musical come Un giorno a New York (1949, con Kelly e Frank Sinatra), Sette spose per sette fratelli (1954) e Cenerentola a Parigi (1957) con Fred Astaire e Audrey Hepburn. Ha diretto Cary Grant in quattro film: Kiss Them For Me (1957), Indiscreto (1958), L’erba del vicino è sempre più verde(1960) e Sciarada, con Hepburn (1963). Il suo ultimo film uscito in sala è Quel giorno a Rio, pellicola del 1984 con Michael Caine. «La mia carriera a Hollywood è stata così lunga - ha raccontanto a Vanity Fair nel 2013 - che quando cominciai il sonoro era ancora una cosa abbastanza nuova. E il motivo per cui si è cominciato a fare i musical era proprio grazie all’arrivo del sonoro. È così che tutto è cominciato». Quale riconoscimento alla carriera, nel 1998 ha ricevuto il premio Oscar mentre nel 2004 il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia. La sua vita privata è stata costellata di amori importati: è stato fidanzato con le attrici Judy Holliday e Elizabeth Taylor e si è sposato ben cinque volte: dal 1948 al 1951 con la ballerina Jeanne Coyne, dal 1952 al 1959 con l’attrice Marion Marshall. Poi dal 1960 al 1971 con Adelle ÒConnor Beatty, dal 1972 al 1985 con l’attrice Yvette Mimieux e infine dal 1990 al 1994 con Pamela Braden.