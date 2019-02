Naufraghi agitati. Terremoto sull'Isola

Il post-puntata dell'Isola dei Famosi è stato molto acceso. Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni si dicono delusi da Marina La Rosa, mentre Riccardo Fogli prende a parolacce Adriadna Romero che l'ha mandato al televoto.

A Playa Uva, Stefano Bettarini si sentiva tradito da Kaspar Capparoni e lo aveva definito un “parolaio”, “uno che vuol far sempre la parte del corretto, ma che è come gli altri”. Una volta eliminato dal gioco però ha deciso di restare sull’Isola che non c’è con l’attore: “Sono contento di star qui, a me i giochini e gli inciuci non piacciono, questa è la mia isola, i veri uomini sono qua”. Poi in un fuori onda ha sostenuto: “Sono schifato dal comportamento di Marina. Nella catena non mi ha salvato e ha preferito Luca. Jo ci è rimasta male e lei nell’orecchio le ha detto: ‘scusa non ti ho salvata perché te avresti salvato Bettarini’. Hai capito, sì? Quella che durante la settimana mi leccava il c**o dicendo quanto ero bravo a pescare” e Capparoni: “Anche per me una grossa delusione. Secondo Alessia (la Marcuzzi, nda) ha detto che io le ho raccontato della prova leader taroccata ma io non me lo ricordo”.

Malcontento anche a Playa Uva. Riccardo Fogli è rimasto stupito della nomination di Adriadna e non ha usato parole tenere: “La nomino a vita questa z*****a. Niente mi aveva lasciato presagire la sua nomination, non ho mai percepito malumore e mi ha sorpreso”.

Intanto Marina La Rosa ha realizzato di aver azzardato troppo con la strategia (ha salvato Luca e non Jo Squillo che la riteneva una sorella, nda): “Mi dispiace per Betta, ho visto che c’è rimasto molto male. Stefano ha salutato tutti tranne me. Ma non mi sento responsabile. Io potevo salvare una persona e ho preferito Luca”.