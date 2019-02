"L'Atletico gioca male". E Capello asfalta la D'Amico

Non è un buon periodo per le donne e il calcio. Dopo le frasi sessiste di Fulvio Collovati e di Billy Costacurta, mercoledì sera si è sfiorato un nuovo incidente: Fabio Capello si è dimostrato insofferente davanti alle affermazioni di Ilaria D’Amico, conduttrice di Sky e moglie di Gigi Buffon. Al termine della partita Atletico Madrid-Juventus, vinta dalla squadra di Simeone per 2-0, la D’Amico esprime la sua opinione: “La cosa brutta è che rispetto alle squadre spagnole all'Atletico Madrid non importa nulla di giocare male, di fare un brutto calcio” e Fabio Capello: “Ma non è vero che gioca male!”.

Ecco Capello che vaporizza la D'Amico...Priceless... pic.twitter.com/8NDzjO4RHa — Andrea Lorenzon (@Andrea_Lorenzon) 20 febbraio 2019

La D’Amico ha ribadito il concetto e la telecamera ha inquadrato l’allenatore mentre faceva una smorfia di scetticismo. Subito dopo puntualizzava: “Tecnicamente sono bravi, non buttano mai via la palla, è una grande squadra questa. Non può ottenere quei risultati se non hai grandi giocatori, carattere, forza”. Di fronte alle insistenze della conduttrice, Capello con aria seccata ha replicato: “Non sono d’accordo, non sono d’accordo con quello che dici”.