Parla il "buon Fabio": io tradito da Mingo sogno il GfVip

Parla. Eccome se parla. Per Fabio De Nunzio, l’ex inviato di “Striscia la notizia” che per anni abbiamo conosciuto muto in video insieme a Mingo De Pasquale, è arrivato il momento di tornare in tv dopo un periodo burrascoso che ha vissuto sulla propria pelle. Il “buon Fabio”, alcuni anni fa, è stato licenziato in tronco da “Striscia la Notizia” insieme al suo ex compagno di avventura Mingo De Pasquale. I due sono stati travolti da uno scandalo su presunti servizi truccati. La faccenda è finita in tribunale, ma Fabio è stato prosciolto da quella pesanti accuse. Per diversi anni è scomparso dalle scene tv trovando le porte sempre chiuse. Adesso è tornato a fare quello che ha sempre amato.

«In vent’anni di professione ho imparato tanto. Devo molto a “Striscia la notizia”. In questa fase della mia vita voglio ringraziare chi mi ha permesso di tornare in sella. Due programmi: “Il caffè di Rai1” e Marco Liorni, che mi ha invitato più di una volta a “Italia sì”.

Insomma, per Fabio qualcosa è cambiato. «Per fortuna. Sono stato per troppo tempo lontano dalla tv e da qualche mese ci sono ritornato. Mi sono occupato di barriere architettoniche, che sono un vero ostacolo per molte persone obese (ne so qualcosa vivendo sulla mia pelle questi problemi). Ho iniziato a parlarne nel mio libro intitolato “Sotto il segno della bilancia 3” che ha vinto quattro premi letterari. Nelle ultime puntate, invece, ho affrontato il tema del bullismo scolastico in giro per l’Italia», ha raccontato De Nunzio. Che ha un sogno: fare il Gf Vip.

«La risalita è ancora lunga, ma sto ricominciando piano piano. Il Grande Fratello vip potrebbe essere una bella occasione per farmi conoscere meglio».