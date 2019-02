Forfait Sanremo a Domenica In, la Venier salva solo Ultimo

Mara Venier si prende la rivincita sui numerosi artisti che hanno boicottato “Domenica In” la scorsa settimana. Durante il talk di oggi sulle polemiche intorno al Festival di Sanremo, il giornalista Alberto Matano ha puntualizzato: “E’ stato spiacevole che molti artisti non siano venuti da te perché è stata una gran puntata” e la Venier si leva una soddisfazione: “Posso dire? Non sono stati sgarbati con me perché domenica scorsa Domenica In ha fatto degli ascolti stellari al di là di chi è venuto e di chi non è venuto, ma chi non si è presentato non ha avuto rispetto per il pubblico. Tutti noi, cantanti compresi, lavoriamo solo per il pubblico e non ce lo dobbiamo dimenticare”. E parte la standing ovation. Una settimana fa, Ultimo e Loredana Bertè più alcuni cantanti in segno di protesta per il quarto posto della Bertè diedero buca alla Venier, ma la conduttrice reagì con elegante nonchalance. Il contenitore di Rai1, domenica 10 febbraio, ha stabilito il record stagionale con oltre 5.000.000 di telespettatori.