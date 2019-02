Mara Venier sfiora l'incidente con la Chiatti. E striglia i tecnici

Fuori programma a "Domenica In" e Mara Venier la butta sul ridere. Questa stagione del contenitore domenicale di Rai1 è costellata da disorganizzazione e problemi tecnici ai quali Mara Venier ha imparato a far fronte con ironia. Dopo l’intervista a Laura Chiatti il microfono è rimasto aperto e si sentiva tutto, così la Venier, che stava lanciando Cristicchi, prima ha sdrammatizzato: "Domenica In è così, chiudete i microfoni degli altri". Poi ha dovuto ripetere l’invito ai tecnici: “Chiudete il microfono di Laura Chiatti, altrimenti se parla male di me, me tocca sentirlo in diretta. Eh dai su!”.