Milani, sfogo senza vergogna sulla Rettore. E lei molla tutto

Il programma “Ora o Mai più” spinge sull’acceleratore delle polemiche che tanto successo hanno sui social: Amadeus manda in onda un video ripreso dietro le quinte in cui Donatella Milani accusa la sua coach Donatella Rettore di non saper cantare e di assegnarle cantare “canzoni da cartoni animati”, la cantante replica: “Arrangiati. Non sarò più la tua insegnante”.

Sono settimane che Donatella Milani è insoddisfatta della collaborazione con la sua coach Donatella Rettore e la scorsa settimana si è sfogata con gli autori. Amadeus annuncia la clip con la stessa suspance di Barbara d’Urso nell’annunciare le buste choc di “Domenica Live”: “Volevo la vostra attenzione. Quasi tutto viene filmato. C’è una dichiarazione durante le prove di Donatella Milani. Lo sfogo ha parole dirette, chiare, dure. Voglio capire se riusciamo a uscire da questa situazione e in che maniera. La Rettore non ha mai visto questo video”. Parte un filmato in cui la Milani afferma:”Io sono una cantante, interprete, musicista, cosa interpreto con ‘lamette, zap, zip’, ma oh… in questo programma sono stata lesa, veramente lesa. Non sto uscendo con la mia personalità di quella che sa cantare. Quando canta con me se stona lei la colpa è sempre mia. Non ho niente contro Donatella, lei canta dove canto io, non ne posso più. Sto cantando le canzoni dei cartoni animati, io! Va avanti, mi canta sopra, mi entra dove non deve entrare. Niente contro Donatella, ma io sono musicista e lo so cosa vuol dire. Ti giuro…meglio i Ricchi e poveri. Voglio fare le due puntate da sola”. Al rientro in studio, la Rettore reagisce con calma: “Grazie. Arrangiati”.

La Milani trova pure da ridire: “Eh ma non si fa così, ero molto incavolata. Volevo dire che le tue canzoni sono veramente difficili da interpretare”. Ma la giuria, a partire da Marcella Bella si schiera compatta con la Rettore: “Ti manca l’umiltà. Non posso sentire queste cose. Una che canta come te deve stare zitta!”, Toto Cutugno: “E’ vergognoso quello che hai detto”, Ornella Vanoni: “Ma siete matti? È un programma musicale. State zitti”. Donatella Milani insiste e per non essere eliminata decide di cantare da sola (la prossima settimana saranno presi altri provvedimenti in base al regolamento, nda). “Non voglio più cantare con la Milani perché mi ha offeso. Arrangiati”, poi passa a dare all’ex allieva del lei: “Le posso dare un consiglio? La smetta di parlare e canti se lo sa fare. Altrimenti vada a insegnare a cantare ai conigli”.

Dopo l’esibizione, Fausto Leali abbassa il voto per le parole espresse contro la Rettore, la Vanoni fa notare: “Io non avrei passato questo video”. E Amadeus precisa: “Non era un trappolone come si dice in gergo televisivo. Era al corrente che lo avremmo mostrato”. La Milani imperterrita polemizza: “No, non tutto, non così. Mi avevano detto che delle parti erano tagliate. Io ci ho provato a cantare le canzoni della Rettore, ma non ci riesco”. E Cutugno: “Hai dimostrato di essere molto presuntuosa”. Marcella Bella rincara la dose: “Le avrei dato anche zero perché non si può trattare così la propria coach, un’artista che ha fatto molto più successo di lei. Dovevi dimostrare di più rispetto all’anno scorso. Hai solo dimostrato di non essere umile”.