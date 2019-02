"Sequestrato sull'Isola". Riappare il Divino Otelma, accuse choc alla produzione

A "Domenica Live" si palesa il Divino Otelma che punta il dito contro la produzione dell'Isola dei Famosi: “Dopo l'incidente mi hanno sequestrato”.

Nello studio bianco dash di Barbara d’Urso, la scapezzolata Francesca Cipriani (stava per uscire un seno dalla scollatura e la d’Urso ha evitato il peggio, nda) ha chiesto scusa al Divino Otelma per lo spintone involontario che è costato a lui nove punti in testa e a entrambi la mancata partecipazione all’Isola dei Famosi. Barbara d’Urso ha introdotto il Divino Otelma che, come di consueto, si riferisce a se stesso con il pluralia maiestatis: “Noi perdoniamo la Cipriani”, ma è scattata subito la lite con Vladimir Luxuria che lo prendeva in giro: “Tu sei comunista, taci brutta comunista. Noi siamo anticomunisti!”. E l’ex parlamentare: “Comunista sì, brutta no. Ha preso una bella tranvata in Honduras!”.

La d’Urso ha richiamato tutti all’ordine per mostrare una lettera che il Divino Otelma le aveva spedito: “Il contenuto è serio, affermi di essere stato posto sotto sequestro. Sono accuse gravi verso la produzione”. E quello: “Me ne prendo tutte le responsabilità, non faccio un passo indietro e confermo tutto. Per una serie di ragioni e per come siamo stati trattati dico che siamo stati posti sotto sequestro, ad esempio il non poter comunicare con la sorella”, la d’Urso gli fa notare: “È il regolamento, i concorrenti non possono parlare con i parenti” e il Divino Otelma: “Non eravamo più concorrenti. Il dottore ci aveva detto chiaramente che non potevamo essere naufrago. Dopo i nove punti in testa ci hanno detto di aspettare non si sa cosa e ci hanno collocati in un posto piuttosto squallido”. Ma il racconto è stato interrotto anzitempo per dare spazio alla seconda intervista in pochi giorni al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.