Baby K polemica e Sanremo Young. E Belen non l'aiuta...

Baby K polemizza a “Sanremo Young” e il direttore d’orchestra Diego Basso la bacchetta. In occasione delle esibizioni di Giovanna Perna e Giovanna Camastra, Baby K ha preso la parola per esprimere il suo giudizio: “Le trovo straordinarie, ma devo dire una cosa. Non vorrei risultare antipatica, ho una perplessità. Mi risulta che Camastra abbia cantato la canzone di Jovanotti più o meno sulle stesse note, mentre Perla si è modulata molto di più prendendo le note più alte. Camastra è rimasta penalizzata”.

Il direttore Basso però non ci sta e replica: “Vi spiego, i ragazzi sono lasciati liberi di interpretare il brano per dare tutto quello che vogliono. Perna ha creato e trovato cose all’interno del brano. Le ha portate lei quelle note più alte. Il testo di Jovanotti è molto piatto e sta a loro scegliere come farlo” e a dar manforte al direttore è arrivata Belen: “È come dice il maestro, Camastra poteva salire e ha deciso di scendere”, Baby K incassa: “Allora ricordo io diversamente il testo di Jovanotti. Va bene, mi metto in discussione”.