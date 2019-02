Sull'Isla Bonita il piano di Jeremias per fare sesso con Soleil

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, che condividono la stessa agenzia in cerca di sponsor, sono stati ingaggiati con il preciso motivo di rianimare l’Isola dei Famosi. I due si stanno dando molto da fare tra provocazioni, baci ed effusioni vere quanto la voglia di Yuri Rambaldi di restare in Honduras.

Ieri sono approdati all’Isla Bonita (tirata fuori solo quando la Sorge è diventata leader, nda) per una notte e Jeremias ha detto chiaramente: “Io ho le idee chiare su cosa fare e tu?”. Soleil ha ridacchiato e lo ha baciato. “Dormiremo, mangeremo, ci faremo le coccole, vediamo” ha detto ancora Jeremias voglioso di consumare (forse per la scommessa fatta con gli amici a Milano?) e la ragazza: “Mi piace, sta rendendo quest’isola allegra e spensierata. Non ho mai dormito su un’isola deserta con un ragazzo. C’è sempre una prima volta”. Sull’isla bonita hanno trovato un grande letto e del cibo. Per loro l’Isola dei Famosi 2019 è un’esterna continua di “UominieDonne”.