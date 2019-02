Il mito di Mia Martini trionfa in tv, è boom di ascolti

Il magnetismo di Mia Martina rivive con Serena Rossi e trionfa nel prime time di martedì 12 febbraio. La fiction di Rai 1 è stata seguita da 7.727.000 telespettatori pari al 31% di share. Annientato il film di Canale 5 “Bridget Jones’ Baby” che ha interessato 1.242.000 spettatori per il 5,6% di share. Meglio della rete ammiraglia Mediaset hanno fatto “Il Collegio” su Rai2 con 1.634.000 telespettatori per il 6,7% di share e “Le Iene” su Italia 1 seguite da 1.847.000 spettatori e lo share del 9.6%. Il film sulla vita, i successi e l’emarginazione di Mia Martina, la sorella di Loredana Bertè, ha interessato un target trasversale: nella fascia d’età over 55 ha ottenuto il 36,78% di share, nella fascia 15-34 il 23,78% e in quella 15-64 anni ha strappato uno share del 29,24%. Il film è stato promosso da Loredana Bertè. Mentre Serena Rossi ha ringraziato il pubblico con un tweet: “7.727.000 volte grazie: vi abbraccio uno a uno “Mia” e di tutti!”.

“Per me è stato un colpo al cuore quando ho vista Serena recitare Mimì” (@LoredanaBerte su @serenarossi_com, interprete di #MiaMartini in #IoSonoMia) pic.twitter.com/7EroJkK6wf — Two cents Tweets (@TwocentsTweets) 12 febbraio 2019

In occasione del film sui social il collega amico Biagio Antonacci ricorda con affetto la cantante scomparsa nel 1995: "Mia Martini è stata una donna eccezionale nella mia vita" racconta in un lungo post in cui rivela il legame profondo di amicizia e stima che li aveva uniti.