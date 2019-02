Un cucchiaio di legno fa scoppiare la guerra tra Giorgia Venturini e Soleil

La cucchiarella di legno è diventato un caso diplomatico all’Isola dei Famosi. Giorgia Venturini non tollera la presenza di Soleil Sorge perché l’ha snobbata fingendo di non conoscerla. La Venturini ha detto a Jo Squillo e Marina La Rosa: “Manca il pezzo di legno per girare il riso. L’ha preso senza chiedere permesso. A che le serve?” e la cantante: “Va bene quando tornerà glielo chiederai”, ma Giorgia: “E poi glielo do in testa. Marina hai capito? Ha preso il bastone di legno. A cosa le serve a sculacciare Jeremias o il pesce palla?” e quella: “Non poteva sapere…quando torna chiariremo. Lo vedi è una molto attiva”. La modella però non si è data pace: “E’ pesantissima, è attiva? Le togliamo le pile o le facciamo fare due turni al fuoco così si spegne subito”, poi ha raggiunto Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni in mare: “Dove sono Soleil e Jermias?” e Bettarini: “Non lo so, sono andati oltre a questi scogli” e la giovane piccata: “Cosa sono andati a fare lì dietro?! Soleil esagera” e l’ex calciatore: “Non siamo mica i badanti”. A Giorgia non è rimasto che tornare in spiaggia visibilmente contrariata.