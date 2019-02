Iesainò Band suona Pino Daniele

Il 22 febbraio prossimo al "Salotto di Pulcinella" un piccolo teatro napoletano a Roma in via Urbana 11 alle ore 21 si terrà uno dei concerti della "Iesainò band" dal tour chiamato “Mal di te" un omaggio a Pino Daniele, oltre i confini della sua Napoli.

Cominciò tutto diversi anni fa da un idea della leader e vocalist del gruppo Giulia Maglione, napoletana doc che riesce ad interpretare i testi di Pino Daniele con originalità ma anche con una profonda conoscenza dello stile vocale del grande musicista. Il progetto nasce grazie all'immenso amore che Giulia ha per la sua terra, Napoli, e per Pino Daniele che segue e canta da sempre. L'incontro con Andrea Panzera nel 2010, chitarrista di grande sensibilità artistica, con il quale condivide la medesima passione, diventa fondamentale per creare un duo che nel suo percorso musicale incontrerà altri bravissimi musicisti formando così la Iesainò band.

Un concerto ricco di poesia e di grandi suggestioni quindi, ma anche pieno di melodie e ritmi, grazie ad un gruppo molto affiatato e capace di suscitare emozioni e rimpianti per un artista che ci ha lasciato troppo presto.

La Iesainò band è attiva da diversi anni nel panorama musicale con il suo particolare tributo al maestro del blues mediterraneo, la formazione base del gruppo è composta da Gulia Maglione (voce interprete), Andrea Panzera (chitarra), Umberto de Santis (basso/contrabbasso), Andrea Borrelli (percussioni/batteria). Nella versione teatrale del concerto che si terrà al "Salotto di Pulcinella" sarà presente anche la figura di Maurizio Yorck come voce narrante, il quale contribuirà ad arricchire la performance della band raccontando aneddoti e curiosità importanti sulla vita del grande artista. Aver ascoltato i brani di Pino Daniele, averli cantati, averli suonati, non vuol dire averne compreso l'essenza...