"Una ferita inguaribile". Carmen Russo in lacrime perché...

La ferita è ancora aperta. Carmen Russo da poco ha perso sua madre Giuseppina (a cui era legatissima). Una morte improvvisa, che ha lasciato un grande vuoto in lei e nella sua famiglia. Incolmabile. Stamattina Carmen era ospite con suo marito Enzo Paolo Turchi a “Storie italiane”, condotto da Eleonora Daniele (che ha portato nella settimana di Sanremo gli ascolto del mattino in alto sfiorando anche il 24% di share).

Al rientro in studio, dopo un rvm sulla canzone di Cristicchi in gara al Festival da poco concluso, Carmen non ha trattenuto le lacrime dicendo di aver apprezzato tanto quella canzone intitolata “Abbi cura di me”.

Proprio qualche giorno fa sui social aveva annunciato cosi la perdita di sua madre: Noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce”.