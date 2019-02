Tradito dalla Colmenares. Epica scenata di Vismara a Grecia

La puntata di domenica dell’Isola dei Famosi ha lasciato malumore in Luca Vismara, ex cantante di “Amici”. Il naufrago si è sentito tradito da Grecia Colmenares che, al primo giro di nomination, aveva fatto il suo nome. Tornati sull’isola della ciurma, Luca Vismara e Sarah Altobello (a sua volta inviperita con Youma per la nomination: “Prima mi dice che sono simpatica, poi che sono diversa davanti alle telecamere”) si confrontano sulle motivazioni fino a quando Luca chiede spiegazioni a Grecia: “Perché mi hai nominato la prima volta e non la seconda?”, “Perché tu eri molto nervoso, avevi urlato contro le donne e avevi detto una mala parola a Demetra. Non si fa”, ma Luca è pignolo: “Tu capisci poco di quello che diciamo. Non sei il Padreterno che deve fare giustizia, ma lo sai Demetra cosa diceva di te? C’era un motivo per cui ho urlato”.

L’attrice non sente ragioni: “Tu l’hai trattata male, hai urlato, le hai detto una parolaccia e non dovevi. Le hai detto una mala parola. Con le donne non si fa” e il naufrago: “Uomo o donna non c’entra niente. Non so cosa ti abbia riferito, ma non è vero che le ho detto una brutta parola, non mi permetterei mai. Intanto però mi hai nominato e me l’hai messo in quel posto. Non andiamo d’accordo in questo modo”.

Intanto sull’Isola dei pirati Ghezzal e Marco Maddaloni stanno consolidando la loro amicizia a scapito dell’altro uomo alfa Kaspar Capparoni ignorato quando spiega come ha organizzato l’isola. “Sono felice che mi hai scelto” ha detto Ghezzal a Maddaloni: “L’ho fatto anche perché così si rendono conto di quanto sia pesante la ruota del riso. Prepariamoci ad averne di meno”.