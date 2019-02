Eliminazione lampo all’Isola dei Famosi. Dopo l’addio “spontaneo” di John Vitale (con tanto di confessionale da sequestrato in stile Francesco Monte), il ritiro volontario di Francesca Cipriani (“mi sembra di stare in Vietnam”), Alessia Marcuzzi cala il tris con un’eliminazione flash. Fuori Demetra Hampton con una percentuale imbarazzante: 82% contro il 18% di Grecia Colmenares.

In una puntata caotica, ripartono le nomination anche se in Palapa c’è un assalto di termiti e scorpioni. Ciabatte e lavagnette in mano per 5 minuti di diretta indimenticabili su Mediaset. Più silenzio che in “Adrian”. Il gruppo manda al televoto flash Demetra Hampton e Grecia Colmenares non prima che scoppi la lite con Luca Vismara. Il cantante comare pettegola se la prende perché Demetra ha rivelato: “Mi ha detto va a quel paese e ha iniziato a gridarmi contro perché era uscita la sua amica Taylor Mega”, lui replica tirando fuori gli scheletri dall’armadio di “Villa Transito”: “Nella casa ha detto ma chi la conosce Grecia? Chi è? Io sono molto più famosa, sono stata Valentina. A me diceva che dovevo fare lo chef e agli altri che le mie lasagne facevano schifo e non dovevano mangiarle. E’ falsa come Giuda”.

Alvin (che non ha simpatia per l’americana) conferma la versione di Luca e Demetra preferirebbe essere nella tana delle termiti piuttosto che in Palapa. Al televoto flash esce con uno schiacciante ed eloquente 82%.