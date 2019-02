Ornella Vanoni si appisola a Ora o mai più. E la spiegazione è esilarante

Ornella Vanoni show a “Ora o mai più”: rischia di addormentarsi per colpa del cane. Intorno a 00.15 si esibiscono Michele Pecora e Marco Masini e quando la Vanoni deve dare il voto si fa aiutare da Toto Cutugno: “Sì fai tu caro che non vedo bene” e ad Amadeus: “Ti avevo detto che mi sarei addormentata”, “Tranquilla tra un po’ abbiamo finito e andiamo tutti a casa”, ma la Vanoni attacca un bottone NON richiesto sul cane: “No perché stamane il mio cane si è svegliata alle 8 e ha iniziato ad abbaiare. Ha continuato fino alle 12. È un barboncino nano e ha quasi due anni ma diciamo che è un po’ vivace. Poi ha strane abitudini. Si tuffa in mare e nuota per due ore. Come si chiama? Ondina, ma il nome gliel’ho dato prima di scoprire che le piacesse il mare. E poi se non si addormenta, brontola, per ore fa ‘sbuf, sbuf,sbuf’ ehhh è così”. Amadeus la guarda esterrefatto e non interrompe il buffo monologo.

Ma la Vanoni regala un'ultima perla. Paolo Vallesi vince la puntata - a pari merito con Jessica Morlacchio e Silvia Salemi - e deve cantare di nuovo insieme al coach. Amadeus chiama sul palco una sonnolenta Ornella che si alza controvoglia: "Ho sonno. Non puoi cantarla da solo? Per favore". Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla.