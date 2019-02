John Vitale si è ritirato. Colpo di scena all'Isola dei famosi

“John Vitale si è ritirato”. Alessia Marcuzzi apre la terza puntata dell’Isola dei Famosi con l’annuncio a sorpresa sul concorrente che ha offeso in modo volgare e violento Barbara d’Urso (ha annunciato querela, nda). La Marcuzzi spiega: “John Vitale ha deciso di abbandonare. Il televoto aperto giovedì tra i quattro “Saranno Isolani” o galeotti dell’Isola dei Famosi è stato annullato. Di default entra Yuri Rambaldi, mentre Giorgia e Alice si sfidano in un televoto lampo che apro adesso”.

Nel confessionale registrato poche ore fa, John Vitale ricordava molto Francesco Monte un anno fa: "Ho preso una decisione che non è un abbandono bensì un traguardo. A casa ho lasciato persone che hanno bisogno di me più che io di stare qua. Le parole di Alessia non mi hanno ferito, ma mi hanno aiutato a riflettere. Mi è servito a crescere. Ho capito la lezione, chiedo scusa e spero di poter fare le scuse di persona a Barbara d’Urso”.