Si sente ancora odore e fumo di “canna-gate”. A “Domenica Live” torna protagonista Eva Henger a causa della denuncia di Francesco Monte per diffamazione, ma solo nel programma di Barbara d’Urso. La Henger rivela l’esistenza di un patto segreto tra gli ex naufraghi: “Tutti zitti tranne in caso di denuncia”. E spunta una nuova testimone: Cecilia Capriotti. Nessuno farà falsa testimonianza.

Eva Henger è in studio e conferma che si tratta di una denuncia per diffamazione in merito alle presunte canne fumate sull’Isola dei Famosi di cui ha parlato a “Domenica Live”. Barbara d’Urso è contrariata, ma sorride sotto i baffi: “Forse noi di Domenica Live non siamo simpatici a Francesco Monte, ma non credo, io l’ho sempre amato…”. La Henger rivela: “Mi ha denunciato a fine marzo. Sostiene che l’ho diffamato per aver detto che ha fumato canne con dentro marijuana e in Procura ho dato la mia versione dei fatti per 3 ore. Dice che l’ho detto da te quindi non ha trovato diffamazione prima, ma qui da te” e la d’Urso: “Se posso essere utile alla Procura o a Monte figurarsi… ma tu l’avevi già detto in diretta all’Isola giusto?”, la conduttrice si rivolge all’avvocato della Henger: “Perché proprio Domenica Live?”, “Giuridicamente è comprensibile. Ha denunciato per diffamazione che si consuma in assenza della persona cui ci si riferisce”.

Signoretti, direttore di Nuovo, insinua un dubbio: “Secondo me perché con Magnolia ha fatto l’Isola, con Striscia la Notizia non ci si mette, a Verissimo possono esserci autori amici di Francesco Monte. Non tocca quei programmi. Così ho sentito dire dagli addetti ai lavori”. La conduttrice lo ferma: “Sono tue illazioni, qui non ci sono amici di Monte e sono contenta se fosse quello il motivo”.

Ma la d’Urso ha l’asso nella manica: “Eva, saranno ascoltati anche gli altri?”, “Indubbiamente sì. Saranno chiamati come testimoni, bisogna capire se queste persone sono pronte a mentire per Francesco anche in Tribunale. Io sono pronta”. In collegamento c’è anche Nadia Rinaldi che continua a barcamenarsi come 12 mesi fa: “Siamo alla 14esima edizione e stiamo ancora parlando di quello che è successo un anno fa. Io non appoggio e non smentisco Eva. Quello che ha visto lei, io non l’ho visto. Piangevo perché ero arrivata in Honduras con un gran mal di schiena”, “Piangevi anche per quello, anche” la rintuzza la Henger, ma la Rinaldi insiste: “Ho visto Monte fumare con le cartine se dentro ci fosse marijuana o tabacco non lo so. Quello che dico qui, lo dirò al giudice senza nessun problema. Piuttosto ho trovato una mossa di cattivo gusto dare la telefonata privata tra me, te e tuo marito Massimiliano Caroletti a Striscia la Notizia dopo che sono partita la seconda volta per l’Honduras. In quell’occasione vi dissi ‘qualora fosse vero, io mi astengo perché non ho visto’. In più la telefonata è stata tagliuzzata. Non vanno bene questi giochetti con me”. Ma Eva Henger le ricorda che Barbara ascoltò l’audio incriminato mentre era presente a “Domenica Live”. In studio c’è anche Paola Di Benedetto: “Mi dispiace vedere il dito puntato contro Eva però ci può stare che uno scelga di difendersi in questo modo per un argomento così delicato. La querela è stata fatta un anno fa, poco dopo il ritorno dall’Isola. Se l’ho visto fumare? Sì, se fosse marijuana o tabacco non lo so”. L’argomento è caldo e Barbara d’Urso ricorda: “Voglio precisare che ne stiamo parlando perché è arrivata una querela in cui Monte si fa forte delle parole che Eva Henger ha detto a Domenica Live e quindi mi sento in dovere di trattare l'argomento”.

Poi spunta il super testimone: Cecilia Capriotti. L’ex isolana fa delle affermazioni molto gravi: “Voglio precisare che non ho negato, ma che l’anno scorso c’è stato un po’ di omertà generale, ci eravamo fatti tutti i fatti nostri ritenendo che la questione riguardasse solo Monte e Eva. Quindi ci siamo tutelati. Tutti quanti non abbiamo visto… c’è stata omertà. A oggi, dopo Striscia che ha mandato il video in cui Monte ammette di aver fumato e dopo una querela per diffamazione da parte di Monte dove noi saremo tutti chiamati a testimoniare, allora di cosa stiamo parlando? A questo punto la cosa è diversa. Non è più un gioco televisivo. Francesco Monte lo abbiamo visto fumare tutti quanti. Poi è subdolo e troppo facile dire ‘non so distinguere tabacco da marijuana’ però l’odore si riconosce. Parliamo di una cosa che lui ha ammesso. Eva entrava in casa perché fuori fumavano e c’era un odore pazzesco. E’ stata molto attaccata, non mi sento di farla mettere in croce e la voglia appoggiare. Un anno fa dissi che Eva non era una bugiarda e non scesi nei particolari, oggi lo faccio. Non ho visto fare la canna, ma è come se ve l’avessi detto”.

La bomba finale è in mano alla Henger: “La verità non va in prescrizione. Cecilia non è la sola. Mi hanno chiamato gli altri naufraghi che mi hanno detto che in Tribunale diranno la verità e non faranno falsa testimonianza perché non è più un gioco. Hanno fatto una riunione in cui si erano messi d’accordo tutti insieme che non avrebbero parlato però non comprendeva la denuncia. Nel caso del Tribunale invece tutti diranno la verità. Così mi hanno assicurato”.