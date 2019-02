"Mostri a parte", Giovanna Rei torna a teatro. E sogna ancora il principe azzurro

Giovanna Rei, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", confessa alla conduttrice il suo sogno nel cassetto: incontrare il principe azzurro. La bella attrice ha presentato, insieme al collega Maurizio Casagrande, lo spettacolo “Mostri a parte” in scena al Teatro Diana di Napoli fino al 10 febbraio. L’intervista è sfociata nel personale e l’attrice si è appellata scherzosamente alla Balivo: “Non sono fidanzata. Portami fortuna come hai fatto con altre mie amiche”.

In attesa del grande amore Giovanna Rei si tuffa nel teatro dove veste i panni di Ursula, moglie del protagonista (Casagrande) in una divertente commedia tutta da gustare. Giovanna Rei è un’attrice poliedrica: teatro, cinema e televisione dove è diventata famosa per un ruolo nella storica soap “Un posto al sole”. Recentemente ha affiancato Maurizio Costanzo nelle sei puntate del programma Memory su Rai Premium ed è ritornata in tv nella fiction di successo Don Matteo 10.