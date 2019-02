La Cipriani silura il Divino... in infermeria

Francesca Cipriani sbarca all' Isola dei Famosi e commette tentato omicidio sul Divino Otelma. Durante il gioco della ricompensa, la bombastica bionda si è fatta prendere dalla foga e ha spinto con forza il Divino facendolo cadere di faccia sulla pedana di legno.

Un colpo tremendo per Otelma che ha trascorso il resto della serata in infermeria. Ha riportato una ferita sulla fronte, ma non si sa di più perché gli accertamenti erano ancora in corso quando sono passati i titoli di coda. Il video sta facendo il giro del web per la sua tragica comicità. La Cipriani non è nuova a episodi simili. Un anno fa ruppe una costola a Craig Warwick e causò una forte contusione a Filippo Nardi.