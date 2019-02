L'Isola dei Famosi affonda Mediaset. Il reality è un dramma

Storico tracollo per l’ “Isola dei Famosi”: il reality show di Canale 5 ha segnato il 13.28% di share e ottenuto 2.405.000 spettatori. Ben 5 punti di share e 600.000 telespettatori della prima puntata. A vincere la serata ancora una volta la fiction di Rai1 “Che Dio Ci Aiuti” che con il primo episodio ha interessato 5.682.000 spettatori pari al 21.2% di share e 4.979.000 spettatori per il 21.74%, nel secondo episodio. L’Isola paga anche lo scontro con la “Tim Cup”. Su Rai2 la partita tra Inter-Lazio ha interessato una media di 4.630.000 spettatori con il 19.17% di share.

L’Isola tornerà domenica 3 febbraio e a quel punto si potrà valutare se il cambio giorno sia utile a rialzare gli ascolti (la collocazione al giovedì era parsa sbagliata fin da subito), ma l’allarme rosso è generale. La sensazione è che i telespettatori siano saturi del genere: nell’ultimo anno e mezzo Canale 5 ha mandato in onda 6 reality show, dal GFVip al GF, dal’Isola a Temptation Island classico e vip. E tranne nelle produzioni della Fascino di Maria De Filippi, il canovaccio degli autori è deludente e ripetitivo, mentre ormai i vip o quasi vip si sono inventanti una nuova professione: il concorrente da reality. Leggi Francesca Cipriani, Stefano Bettarini, Paolo Brosio. Sembra un mondo a circuito chiuso che si autoalimenta. La 14esima edizione dell’ “Isola dei Famosi” ha un buon cast, ma il racconto è lento e fa un poco credibile sentimentalismo. Di certo non ha aiutato il rimprovero a John Vitale, autore di post volgari contro Barbara d’Urso, culminato non in una sacrosanta espulsione, ma in un televoto aperto fino a domenica. La produzione prima non si accorge dei commenti, poi lo sgrida pubblicamente e infine se lo tiene perché “i fatti sono successi prima del programma”.

Illogica anche la decisione di eliminare il sale del programma sospendendo le nomination fino a domenica per di più lasciando 3 giorni Grecia Colmenares come la sicura nominata del leader davanti al gruppo. E’ sembrata una presa in giro la riabilitazione di Taylor Mega nel giro di una settimana, da furbetta dei follower a giovane che in sei mesi da sola è riuscita a uscire dalla tossicodipendenza: “Anche le canne non si fanno…sembra che non sia niente, ma non è la realtà”. Proprio quello che diceva Eva Henger un anno fa. All’epoca Alessia Marcuzzi difese Monte e urlò contro l’ex pornostar. Un anno dopo ci dobbiamo sorbire la paternale. Il momento cult della seconda puntata (piuttosto lenta, si potrebbe chiudere tranquillamente alle 00.30) è stato lo spintone di Francesca Cipriani al Divino Otelma che si è fatto malissimo. Talmente tanto da non ritornare più davanti alle telecamere fino alla fine del programma. Va bene l’euforia, ma non c’era da sganasciarsi dalle risate.