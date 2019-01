Galeotti in crisi. Marina La Rosa fallisce come leader

Una settimana all’Isola dei Famosi e ci sono già i primi cedimenti. Marina La Rosa ammette di aver fallito nella gestione dei "galeotti", Kaspar Capparoni è insofferente agli altri naufraghi, in particolare a Demetra Hampton, mentre tra la ciurma serpeggia il malcontento per il modo in cui Paolo Brosio tratta Grecia Colmenares.

L’esperienza in Honduras non è facile e i naufraghi lo stanno scoprendo di giorno in giorno. Marina La Rosa, leader della settimana, ha ammesso: “Ho fallito nella gestione dei galeotti perché c’erano delle regole e andavano rispettate. Ma nelle loro 3 ore di libertà dovevo far in modo che andassero a prendere legna e palme per ripararsi”.

Intanto Demetra Hampton, in nomination e a rischio eliminazione (secondo i sondaggi), è convinta che un’altra naufraga abbia manipolato il gruppo per farla uscire, ma Kaspar Capparoni sembra quello meno tollerante nei confronti dell’attrice: “Non vorrei essere pesante, ma dobbiamo andare a pesca. Ora, subito, dopo è tardi”, “Un attimo, mi sono svegliata 5 minuti fa”, “Come si dice? Hurry up”. Demetra si mette il costume, lo segue e quello: “Va beh adesso stai tranquilla”, “Mi hai fatto fare tutto veloce…”, “Mica tanto…”. Capparoni è contrariato perché esiste un orario per la pesca e ritiene che se le condizioni mutassero il gruppo potrebbe trovarsi in un mare di guai: “Se ci vado passata l’ora i risultati non suono buoni. Non si può pescare in queste condizioni, con chi ti rallenta”.

Tra i “galeotti” Yuri e John si pizzicano in continuazione, il napoletano spera di restare, ma non sa che è a rischio squalifica per un post violento nei confronti di Barbara d’Urso. Sull’isola della ciurma, le sorelle Mihajlovic sono in balia di un umore altalenante, mentre Paolo Brosio ha sofferto moltissimo gli attacchi dei Mosquitos: “E’ difficile, ho pensato di tornare a casa”. Ma il giornalista ha una “nemica” in Youma: “Forse qualcuno si dimentica che è una signora di 60 anni, fa le battute, le risponde male e non risponde mai. Mi sta facendo una tenerezza pazzesca. Forse Grecia è quella che soffre di più. Sta sempre per conto suo. Non è facile per lei. Si sente isolata”. Dopo 3 giorni senza fuoco, la ciurma è riuscita a riaccendere il fuoco con gli occhiali di Brosio. Questa sera Alessia Marcuzzi metterà al corrente John Vitale delle polemiche sui suoi post su Facebook contro Barbara d’Urso e Taylor Mega replicherà alle accuse che le sono state mosse a “Pomeriggio cinque” (una serata in discoteca organizzata dalla sua agenzia, nda). A Cayos Cochinos sbarcheranno le “Polene” Francesca Cipriani e Mago Otelma, ma ne resterà uno soltanto. In studio invece Jo Squillo pronta a partire per l’Honduras dopo il lutto che l’ha colpita e Stefano Bettarini che sostituisce Jeremias Rodriguez.