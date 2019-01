Grande Fratello, parte la caccia a un posto nella Casa

Non siete sazi di reality show? Torna il Grande Fratello di Barbara d’Urso. I casting sono aperti e toccheranno diverse piazze italiane. Sul sito ufficiale del GF (https://www.grandefratello.mediaset.it/casting.shtml) sono state pubblicate le diverse modalità di partecipazione: i casting tramite whatsapp o in giro per l’Italia. La prima data è prevista per martedì 19 febbraio a Gallipoli in provincia di Lecce. I provini si terranno a partire dalle 16 al “1489 Food Pop” di via Lecce.