Monte querela la Henger. Torna la carica del canna-gate

Francesco Monte ha querelato Eva Henger, presumibilmente per le accuse di aver acquistato e fumato marijuana durante l’“Isola dei Famosi” 2018 (il canna-gate). E’ Barbara d’Urso a “Domenica Live” a sganciare la bomba davanti all’ex naufraga che, ospite in studio, conferma: “Sì lo so cos’è quella busta. La notifica è arrivata adesso, a distanza di quasi un anno dall’Isola. La settimana prossima andrò a Roma per rilasciare una dichiarazione spontanea ai carabinieri e poi si vedrà”, la Henger ride e avvisa i naviganti: “Ci sono prove e cose che io non ho potuto mostrare in televisione, ma adesso non ho più un contratto con Magnolia. La cosa mi fa ridere per via della tempistica…dai non ci credo…ricomincia l’Isola e arriva la querela (per una denuncia ci sono 90 giorni di tempo dal momento in cui si viene a conoscenza dei fatti, nda). Io non so quando mi ha querelata però sembra tanto una cosa studiata a tavolino, non credo alle coincidenze. Alessia Marcuzzi ha dichiarato dappertutto sui giornali che ha avuto uno stress enorme per i servizi di Striscia e poi nella conferenza stampa prima dell’Isola dice che Striscia aveva fatto benissimo, che aveva fatto bene sia al reality che a loro e che era tutto a posto…dai…”.

Eva Henger suona anche un campanellino d’allarme per Barbara d’Urso: “Tra una settimana torno e ti dico come è andata”, “Ma perché ridi?”, “Io mi faccio una risata, ma forse tu non riderai tanto, non so, ho quest’impressione” “E io che c’entro?” risponde la conduttrice con stupore. Poi la d’Urso si riprende velocemente: “Io non temo niente però abbiamo fatto intere puntate in cui ho sottolineato insieme a te e agli ospiti che se Francesco Monte avesse detto la verità ti avrebbe querelato”. Insomma, una canna infinita.