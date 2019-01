Isola dei Famosi, la Marcuzzi mette fine al tormentone Alvin

Nel salotto di “Verissimo” Alessia Marcuzzi riprende il timone de “L’Isola dei Famosi” e annuncia: “Quest’anno sarò zen”. In studio anche Alvin che ufficializza: “Sarò naufrago” e Demetra Hampton.

Alessia Marcuzzi, 46 anni, racconta a Silvia Toffanin, padrona del sabato pomeriggio di Canale 5, dell’orgoglio dei genitori per la sua carriera e scherza: “Loro stanno insieme da quando avevano 16 anni, io invece ho fatto dei disastri! Non ho certo seguito il loro esempio”. Sulle foto delle vacanze natalizie allargate alla famiglia di Simone Inzaghi prima e Francesco Facchinetti poi ha le idee chiare: “La nostra famiglia allargata? Per me è più facile rispetto ad altre donne perché i nostri rapporti non sono inquinati dal denaro. Ammetto che è tutto più facile da gestire. E l’altra condizione necessaria per riuscire a fare come me è che l’amore sia finito. Sono più amica di Gaia e Wilma (le attuali mogli dei padri dei suoi figli, nda) che dei miei ex. Le avevo anche proposte come opinioniste dell’Isola. Avevo detto ‘sarebbe carino metterle su un divanetto ormai fanno parte della mia vita’. Sono convinta che noi donne dobbiamo fare gruppo”. A Eva Henger saranno fischiate le orecchie.

In merito all’edizione turbolenta di un anno fa, la Marcuzzi scherza: “Nei forzieri ci sono solo dobloni, non altro… mi sono preparata in modo zen”. Poi introduce l’inviato Filippo Nardi :”E’ una scheggia impazzita più di Paolo Brosio. Ci ha rotto talmente tanto le scatole che voleva ripartire per l’Honduras che alla fine lo abbiamo accontentato!”. Filippo Nardi si leva subito un sassolino dalle scarpe: “Vorrei smentire subito la fake news di un televoto tra me e un’altra persona. L’inviato sono io e i naufraghi sono già stabiliti”.

Silvia Toffanin intervista anche Demetra Hampton, nota negli anni ’80 per il ruolo della fotografa “Valentina”. La modella e attrice americana è in cerca di un nuovo inizio televisivo. Con molta tenerezza ricorda il padre William scomparso quando aveva solo 8 anni e nega di aver mai tentato il suicidio: “I giornalisti hanno ricamato molto su di me e sono stati cattivi. Il politico Armanini? Eravamo molto amici e quando iniziò ad avere guai con la giustizia (l’inchiesta “Mani Pulite”, nda) gli altri sparirono, io gli sono rimasta vicino perché credo di essere una persona buona”.

Subito dopo tocca a Alvin, nome d’arte di Alberto Bonato: “Sono certo della scelta di andare all’Isola perché penso che si diventa vecchi se non si gioca. Voglio fare quest’esperienza anche se ho molte paure. La prima è la nomination, gli altri naufraghi pensano che io sia l’inviato al corrente di tutti i meccanismi, mi temono e proveranno a cacciarmi subito. Al contrario dovrebbero capire che potrei essere una risorsa. Però le riscosse partono proprio dal basso, quindi vediamo. E poi ho paura di sentire la mancanza degli abbracci dei miei figli. Non temo invece l’assenza di cibo perché mi sono abituato a mangiare poco già da ora. A chi mi ispiro? A Tom Hanks”.