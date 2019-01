Cuccarini le canta a Heather: "Parla dai paradisi fiscali..."

Lorella Cuccarini "vola con quanto fiato ha in gola" fino a Hong Kong per rispondere alla nemica mai amatissima Heather Parisi. Sulla sua pagina Facebook, la conduttrice e attrice ha replicato al tweet della Parisi sulle "ballerine d’etoile, soliste, di fila e sovraniste. O forse solo sovraniste" con un messaggio tendenzioso: "Noto con piacere che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore "Umbi": come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia - per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si - continua ad occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo...". Dopo decenni passati a negare un'antipatia reciproca, la guerra è esplosa sull'asse Roma-Hong Kong.