Heather Parisi brucia la rivale. Come definisce la Cuccarini

Balla ballerina che "Disco bambina" è cresciuta. Heather Parisi si prende gioco di Lorella Cuccarini balzata agli onori della cronaca per un'intervista in cui espone le sue idee sovraniste, si riconosce dell'operato di Matteo Salvini e nelle idee di Savona, attacca il Papa e riconosce la supremazia maschile sulle donne nell'occupare posti al vertice. L'attacco della Parisi è bruciante: 140 caratteri di fuoco. "Ci sono ballerine d'etoile, soliste e di fila. Da oggi anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste". Migliaia i like in poche ore. La rivalità tra le due danzatrici non si è mai sopita dai lontani inizi anni '90 e adesso ha lasciato la sala da ballo per spostarsi sullo scivoloso parquet della politica.

