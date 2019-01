Caterina Balivo piange in diretta e chiede scusa

Caterina Balivo piange e chiede scusa. La presentatrice di “Vieni da me”, la trasmissione pomeridiana di RaiUno, ha onorato il secondo anniversario della tragedia di Rigopiano, la slavina che costò la vita a 29 persone. Durante l’intervista a Marco e Gianpaolo, parenti di alcune vittime, la Balivo prima si è fatta sopraffare dall’emozione non riuscendo a leggere fino in fondo una lettera, poi, al momento di citare uno a uno i nomi di chi aveva perso la vita, non ha trattenuto le lacrime e per pudicizia si è coperta il volto. Poche ore dopo, la conduttrice di Aversa ha pubblicato un post su Instagram per scusarsi con il pubblico: “Oggi a @vienidamerai abbiamo ricordato con Giampaolo e Marco i fatti di Rigopiano. L’hotel che fu travolto dalla slavina spostandolo di 10 metri, facendo 29 vittime tra cui i genitori di Marco e la moglie di Gianpaolo che lasciava la piccola Gaia di 5 anni. Non sono riuscita a trattenere le lacrime...non sono riuscita a salutare in diretta...non sono riuscita forse ad essere una brava conduttrice. Scusate se Caterina ha prevalso sul ruolo. Un pensiero a tutti i familiari che da quel 18 gennaio di due anni fa hanno visto la loro vita cambiata per sempre”.