Sossio Aruta e Ursula si sposano. Ma i social non ci credono

Dopo un RVM che ripercorre la loro controversa storia culminata in una imbarazzante partecipazione a “Temptation Island”, Ursula entra in studio con uno splendido vestito rosso e Sossio con giacca di velluto blu elettrico da brividi. Dopo 4 anni di avventure senza mai la telefonata del giorno dopo, è giunto alla scelta. Mancano solo i petali. Sossio piange: “Ho cercato a lungo la mia isola felice che per me è amore e condivisione con la persona amata tutti i giorni. Sei stata l’unica donna che ha trovato le chiavi per aprire il mio cuore. Ora che sei entrata, non voglio più lasciarti andare via. Ti amo follemente e voglio condividere il resto della mia vita con me. Voglio portarti via da qua oggi e per sempre”. Tira fuori l’anello con brillantino-ino e gli sfugge: “Te lo devo infilare?!”. Ursula piange di gioia: “Sono emozionata però oggi posso dire che hai vinto la mia diffidenza sui grandi sentimenti tra adulti. Non pensavo di trovare la persona con cui svegliarmi e dormire. Accetto di sopportarti!”. Occhi rossi di Sossio e lacrime dei futuri sposi (non potranno sposarsi in chiesa, nda) e ovviamente di Gemma. Gianni Sperti interrompe l’idillio: “Se c’è riuscito Sossio ce la può fare tutto il mondo” e la De Filippi: “Beh è stata molto brava lei ad aspettare, a rassicurarlo”. Sossio ama dare alle sue storie un tocco di sagra di paese e la proposta di matrimonio culmina con un ringraziamento pubblico a mammà presente in studio e una bachata. Ma i social scommettono contro il bomberone: “L’anno prossimo a C’è Posta per Te, Sossio le chiederà scusa per le corna”, “Scommettiamo che non arriveranno a mangiare l’uovo di Pasqua?”, “non si può dire neanche "adesso se ne vanno" perché questi due tra un mese, massimo due, ce li ritroviamo qui”, “quanto tempo gli diamo?”, “Sossio e Ursula falsi, falsissimi”, "Secondo voi è insensibilità ridere di fronte a tutto questo? No perché io faccio difficoltà a contenermi". Aruta è così pirotecnico e spettacolare da santificare la De Filippi: “Maria, se mi chiederanno se credo ai miracoli io dirò sì e il mio miracolo sei tu!” e verso Gianni Sperti: “Ti ho portato un piccolo pensierino” e la De Filippi: “E’ il tuo libro? Se l’hai portato sei il numero uno!”. Sossio va via al grido di: “Mi mancherete, ma sono felice”. Lo sa che la felicità dura un attimo?