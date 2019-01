Giallo sull'Isola dei Famosi, Jeremias non scuce la verità

È mistero sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi: il fratello di Belen, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, non scioglie la riserva: “Stavo sciando quando mi sono rotto il quinto metatarso o prendevo la bambina o andavo fuori pista. Io sono pronto a partire, ho l’altra mano! Cosa dice il medico? Ehhhh… ehhh… il medico… il medico… Per lui dovrei aspettare un mese. Esco da qui e me lo tolgo, me lo permetti?” e la Toffanin: “Per me puoi fare quello che vuoi”.

Jeremias ha già preso parte a un reality, il Grande Fratello Vip 2, e adesso vorrebbe riprova l'esperienza più estrema: “Voglio andare all’Isola dei Famosi e vincere. Penso che sia il reality giusto per me. Al Grande Fratello non si faceva niente, lì qualcosa devi fare e io so fare qualcosa”. La Toffanin chiede anche del padre Gustavo (a Natale fu portato in ospedale in “evidente stato di alterazione” ndr). "Non è che non voglio parlarne, purtroppo siamo umani. Ha ricevuto una notizia molto, molto dolorosa e ha reagito così. Possiamo solo stargli vicino”.

La conduttrice poi torna sull’Isola: “Partirai?”. “Penso di sì, spero di sì. Al momento mi tolgo il gesso da solo e mi metto un’altra cosa”. “Non puoi” ribatte la Toffanin e lui: “Non si deve però un altro medico mi ha detto che il gesso è troppo, si può mettere un’altra cosa. Vedi? Queste ultime dita sono bloccate, mi sembra di essere Spiderman”. “Dai sei giovane, puoi andarci l’anno prossimo” insiste e l'ex gieffino: “Macché, manca tanto tempo e ho compiuto 30 anni”. La partenza dei naufraghi vip per l’Honduras è prevista per il 19 gennaio. Jeremias Rodriguez ci sarà o entrerà a reality in corso?