Quanti sono i commensali dell'Ultima Cena? Incredibile gaffe a "L'Eredità"

Non c’è più religione! Incredibile gaffe di un concorrente de “L’Eredità”, il game show condotto da Flavio Insinna ogni sera su Rai1. Nella primissima fase del quiz, il conduttore romano domanda: “Quanti sono i commensali dell’Ultima Cena?”, “10” risponde il concorrente Fabrizio. Gelo in studio e choc per il presentatore che ironizza: “Ci vuoi far chiamare dal Papa?! No, dai... sono 12 più Gesù. 13 in totale e per quello si dice che 13 a tavola non porta bene…”. Dopo l’articolata spiegazione, Insinna ripete il quesito, ma il concorrente toppa di nuovo: “Sono 12” e Insinna disperato: “No, ti prego! 13! Ci terrei a tenere questo posticino ancora per qualche mese…13 sono 13”. Il terzo tentativo è quello giusto. Amen. Non è la prima volta che gli sfidanti de "L'Eredità" incappano in sfondoni clamorosi. Lunedì sera, ad esempio, alla domanda su quale fosse il nome della celebre Caterina Caselli, ha risposto sicuro: "Carmela".